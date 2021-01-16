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    7旬翁娶3妻生6子 向兒女討7千元養老卻被法官查出有千萬身家

    父親有千萬身家卻向兒女討7千元養老，兒女反咬老父從小不管不顧，害他們去當童工洗碗。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    父親有千萬身家卻向兒女討7千元養老，兒女反咬老父從小不管不顧，害他們去當童工洗碗。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    2021/01/16 11:53

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕長期從事放款業務的于姓老翁，年輕時風流成性，娶了3位妻生了6名子女，他年老入住安養中心，說自己無力負擔每月3萬8千多元費用，於是向第一任妻手所生的3名兒女提告索討扶養費各7千元，但法官查出他至少還有1千6百萬元現金及房產，判3名子女不用養他。

    判決指出，70歲的于姓老翁長年經營民間放款業務，身上有錢愛風流，他與第一任妻子結婚後生下3名子女，離婚後，又與第二任妻子生下一名子女，再離婚，又跟第三任妻子生了2名子女；于家老大、老二、老三自小沒有媽媽，名義上是于男扶養他們，但實際卻被阿公阿媽帶大。

    2016年間，于翁因酒駕案件入獄，出獄後，他的身體大不如前，身上還長了褥瘡，於是他住進長照中心安養，但長照中心每月費用約3萬8千多元，他稱自己年邁沒有收入，向兒女討扶養費未果，於是向3名子女提告索討扶養費各7千元。

    高雄少家法院審理時，3名子女稱，父親再婚後，繼母對他們很不好，于翁也因外遇很少回家，從小到大都是阿公阿媽照料他們，甚至高中時還要半工半讀，小弟曾去當童工洗碗賺生活費，他們主張父親無正當理由未盡扶養義務，請求法院免除他們扶養父親的責任。

    法官審理時，發現于翁有長期使用3名子女的帳戶進行放貸，父子間的資金來往頻繁，難以認定這些錢到底是誰的，但于翁曾向多名債務人請求清償1千6百多萬元債務成功，債務人也陸續分期歸還中，加上他名下還有房產，因此認定他的財力足以維持自己生活，因此判3名子女不用養他，全案可上訴。

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