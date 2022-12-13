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    老婦曾跪地咒媳「不得好死」 告兒索討扶養費被判酌減

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    2022/12/13 10:52

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東徐姓老婦15年前曾當眾跪地對兒媳婦說：「我詛咒你下地獄！不得好死。」最近她向台東地方法院聲請要求兒子給付扶養費，法官雖裁准，但因為曾對兒媳口出惡言，酌減金額605元，裁定兒子僅需每月給付6000元。

    徐婦生有1子1女，目前與女兒同住。她向法院指出，她身為母親，於民國85年至90年間，陸續匯款共約154萬元給兒子。但兒子自她車禍無收入後，一反之前殷勤態度，對她不聞不問，逢年過節也均未曾探問或親至問候，也未曾給付扶養費。她已76歲，身體虛弱，無法外出謀生，僅有每月3980元之老人津貼，名下也無有價值之財產，難以維持生活，有受扶養之必要。她要求兒子須每月給9897元扶養費。

    她的兒子張姓男子答辯指出，自己為改善家庭經濟狀況，國中畢業後就投身軍旅，負擔家中日常生活開銷，軍旅生涯期間均跟隨部隊於不同單位服役，其間母親均不曾前往營區探視，他從國中畢業後，即未感受到母親的關懷與照顧。

    張男又稱，母親於96年間曾到他位於高雄住家外之公眾場合，對他的妻子咆哮，指他妻子是歹毒心腸的媳婦，虐待公婆，有夠不孝！又指他們夫妻把她的錢通通騙走，拿來買這間房子，房子到手後就棄養；母親還向他老婆下跪及陳稱：「我詛咒你下地獄！不得好死。」令他全家遭受鄰里間閒言閒語，妻子身心遭受極大創傷。

    法官綜合各項證據，認為張男不應免除對母親的扶養義務，算出每月應給付母親6605元，不過，徐婦曾對媳婦口出下地獄等惡言，如果張男承提全部之扶養義務，顯失公平，扶養費應酌減至6000元。

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