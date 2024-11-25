債務糾紛在KTV門口遇上 男遭8歹徒強押上車警營救逮5嫌

債務糾紛在KTV門口遇上，1男被8歹徒強押上車警營救逮5嫌。（民眾提供）

2024/11/25 11:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市新興區今（25）日傳債務糾紛押人案，被害人吳男（24歲）恰好於KTV巧遇嫌犯，7、8名惡徒持球棒，將被害人吳姓男子（24歲）強押上車載走，警方獲報組成專案，一口氣逮捕5名涉嫌人，並擴大追捕3名在逃嫌犯。

新興分局五福二路派出所於11月25日凌晨1時許獲報，指五福一路上有一名男子疑似遭強行帶上車，警方立即以車追人並組成專案小組積極偵查，經瞭解，遭帶走的被害人吳男（24歲），疑似因與嫌犯林男（32歲）有債務糾紛，案發時恰好於該KTV大廳巧遇，並將吳男帶上車。

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警方迅速帶回涉案3名嫌犯蔡男（21歲）、蔣男（32歲）、梁男（33歲），全案將報請高雄地檢署指揮朝妨害自由方向積極偵處，將其他涉嫌人拘提到案。

專案小組積極追查，並以科技偵查手段掌握涉案林嫌行蹤，斷絕其逃逸管道與躲藏地點，林嫌自知難逃法網，與另一名共犯陳男（24歲）投案，初步瞭解，雙方疑似有上百萬債務糾紛，至於詳細動機將再進一步釐清，被害人吳男已於上午9時許平安返家，嫌犯被依妨害自由罪等罪移送法辦。

債務糾紛在KTV門口遇上，1男被8歹徒強押上車警營救逮5嫌。（民眾提供）

債務糾紛在KTV門口遇上，1男被8歹徒強押上車，過程被民眾拍下。（取自網路）

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