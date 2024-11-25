不滿遭詐賭 2男尋仇持瓦斯槍打傷屋主逼簽本票被逮

新北市李男、廖男持瓦斯槍打傷屋主強逼簽本票、強索現金，警方拘提逮人，起出犯案槍械。（記者吳仁捷翻攝）

2024/11/25 11:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕兩名惡煞昨晚間衝到新北產業園區一處民宅，疑因不滿半年前在該處玩射龍門撲克賭局時，疑遭詐賭輸錢，綽號阿寶、阿傑男子持槍恐嚇、打傷屋主頭部，強逼簽本票、搶6萬元現金後離去；新莊警分局獲報，拘提廖嫌、李嫌到案，起出一把瓦斯槍，全案依法送辦，續追詐賭嫌犯。

新莊警分局調查，王男24日到五工派出所報案，指稱因友人阿三與綽號阿寶、阿傑男子在他住處玩射龍門賭局，阿寶兩人質疑他的友人詐賭，引發債務糾紛，他在住處遭阿寶、阿傑持瓦斯槍恐嚇、以槍托打傷頭，脅迫簽下本票及交出6萬元現金，因此報案、提告。

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新莊警分局獲報，專案小組調閱監視器，確認涉案轎車犯案後逃向台北市方向。

警方追查，王姓被害人友人今年5月間邀來46歲廖男（阿寶）、李嫌（阿傑）到住處賭射龍門，廖、李兩嫌事後疑似遭詐賭心生不滿，聯絡不上揪賭男子，便找王男出氣。

新莊警方今天拘提廖嫌、李嫌2人到案，查扣作案工具一把瓦斯BB槍，警詢後依恐嚇取財、強制罪、傷害等罪移請新北地檢署偵辦。

李男、廖男持瓦斯槍打傷屋主強逼簽本票、強索現金，警方拘提逮人。（記者吳仁捷翻攝）

李男、廖男持瓦斯槍打傷屋主強逼簽本票、強索現金，警方拘提逮人。（記者吳仁捷翻攝）

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