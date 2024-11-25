為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不滿遭詐賭 2男尋仇持瓦斯槍打傷屋主逼簽本票被逮

    新北市李男、廖男持瓦斯槍打傷屋主強逼簽本票、強索現金，警方拘提逮人，起出犯案槍械。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市李男、廖男持瓦斯槍打傷屋主強逼簽本票、強索現金，警方拘提逮人，起出犯案槍械。（記者吳仁捷翻攝）

    2024/11/25 11:14

    〔記者吳仁捷／新北報導〕兩名惡煞昨晚間衝到新北產業園區一處民宅，疑因不滿半年前在該處玩射龍門撲克賭局時，疑遭詐賭輸錢，綽號阿寶、阿傑男子持槍恐嚇、打傷屋主頭部，強逼簽本票、搶6萬元現金後離去；新莊警分局獲報，拘提廖嫌、李嫌到案，起出一把瓦斯槍，全案依法送辦，續追詐賭嫌犯。

    新莊警分局調查，王男24日到五工派出所報案，指稱因友人阿三與綽號阿寶、阿傑男子在他住處玩射龍門賭局，阿寶兩人質疑他的友人詐賭，引發債務糾紛，他在住處遭阿寶、阿傑持瓦斯槍恐嚇、以槍托打傷頭，脅迫簽下本票及交出6萬元現金，因此報案、提告。

    新莊警分局獲報，專案小組調閱監視器，確認涉案轎車犯案後逃向台北市方向。

    警方追查，王姓被害人友人今年5月間邀來46歲廖男（阿寶）、李嫌（阿傑）到住處賭射龍門，廖、李兩嫌事後疑似遭詐賭心生不滿，聯絡不上揪賭男子，便找王男出氣。

    新莊警方今天拘提廖嫌、李嫌2人到案，查扣作案工具一把瓦斯BB槍，警詢後依恐嚇取財、強制罪、傷害等罪移請新北地檢署偵辦。

    李男、廖男持瓦斯槍打傷屋主強逼簽本票、強索現金，警方拘提逮人。（記者吳仁捷翻攝）

    李男、廖男持瓦斯槍打傷屋主強逼簽本票、強索現金，警方拘提逮人。（記者吳仁捷翻攝）

    李男、廖男持瓦斯槍打傷屋主強逼簽本票、強索現金，警方拘提逮人。（記者吳仁捷翻攝）

    李男、廖男持瓦斯槍打傷屋主強逼簽本票、強索現金，警方拘提逮人。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播