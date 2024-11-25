蒙古籍男大生硬上前女友「咬人留記號」 判4年10月刑滿驅逐出境

蒙古籍男大生阿全性侵同國籍前女友阿美。（情境照）

2024/11/25 11:29

〔記者溫于德／台北報導〕男大生阿全（化名）被同為蒙古籍的前女友阿美（化名）指控性侵，也會咬阿美身體如同做記號，為的是阻止阿美找新男友；阿全卻辯稱是阿美主動替他口交再性交。最高法院維持歷審見解，指阿美若非親身經歷且記憶猶深，難以憑空杜撰被害情節，依強制性交等罪對阿全判刑4年10月徒刑，並命其執行完畢後驅逐出境，全案定讞。

這對蒙古籍學生於前年4月起成為情侶並同居，去年2月14日前某日感情生變分手，阿全此後會在夜間就寢時借住隔壁友人租屋處。但同月27日凌晨阿全見阿美整理行李、預計前往高雄找友人遊玩，懷疑是要藉機與其他異性碰面，心生嫉妒情況下，將阿美壓在床上性侵。

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3月1日凌晨阿全見阿美從高雄返回租屋住，質問有沒有跟異性碰面等諸多問題，阿美拒絕回應，阿全把人壓在床上並褪去其全身衣物，俯身親吻同時咬傷皮膚，直到阿美揚言報警，阿全才停手。

3月2日凌晨，阿全返回租屋處見阿美只穿長版T恤及內褲躺在床上，強吻並伸手摸胸，幸阿美大聲尖叫反抗，他才停手並離開房間。

法院審理時阿全辯稱，當初阿美說要還他錢，他認為只是藉口，實為想見他，兩人還在房內一起用餐，接著他問要不要做愛被拒，所以他準備離開手卻被拉住，經他表明已無性慾，阿美仍替他口交並發生性關係。

不過阿美泣訴指27日凌晨自己準備沖澡，所以全身都沒有穿，阿全卻因為有房間鑰匙而進入，見到床上有打包好的行李便質問她要去哪裡，是不是要去跟男人碰面。

阿美回「這不關你的事」後進入浴室，阿全卻突然打開浴室的門，還稱讚她身體很好看為何要遮掩，並開始上下其手，即便阿美強調「我們已經分手了」，阿全仍回「我現在硬上或殺了妳，別人也不會知道」，再性侵得逞。

阿美也指阿全會在她身上做記號，所以會咬她左、右邊的胸部，一直到肩膀，還把她翻過來，咬背部、屁股，最後再對她表示：「妳不能去認識新的男人了，因為我在妳身上做記號。」

一、二審均指，阿美若非親身經歷且記憶猶深，難以憑空杜撰被害情節；審酌阿全造成阿美身心受創，且犯後始終否認犯行也未賠償等情，依強制性交既、未遂與強制猥褻罪對他判刑4年10月，並命其執行完畢後驅逐出境。最高法院駁回上訴確定。

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