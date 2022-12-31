高雄大寮製毒工廠爆槍擊命案 參與製毒2嫌羈押禁見

大寮製毒工廠傳槍擊命案，槍手疑已飲彈自盡，但參與製毒的李、麥兩嫌被法院裁定羈押禁見。（資料照）

2022/12/31 17:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕藏身高雄市大寮區保福路鐵皮屋的製毒工廠，前天發生行刑式槍擊案造成1死1傷，綽號「黑仔」34歲司姓槍手昨被發現陳屍大寮區內坑墓園，參與製毒工廠的李姓男子和麥姓房東被檢方依涉犯製毒重罪且有逃亡之虞，今向法院聲押獲准。

檢警指出，黃姓、葉姓男子前天下午遭槍擊，黃男傷重死亡，葉男頸部中彈送醫救治，警方專案小組經調閱監視器，發現曾在2018、19年間，分別犯下槍擊、殺人及擄人勒贖等案件的司姓男子涉有重嫌，經地毯式搜索，昨下午1點半在距離案發現場約1公里的山區墓園找到司男，但他疑已飲彈身亡。

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專案小組調查，該處製毒工廠主嫌為李姓、葉姓男子（傷者），他們與黃姓（死者）、司姓（槍手）及綽號「建成」、麥姓（房東）共6人合組製毒工廠，警方在槍案現場的工廠，找到3百餘公克K他命、製毒用化學藥劑及工具一批；另帶李嫌至屏東萬丹起出K他命成品241公克、半成品1.35公斤。

外傳司姓男子與黃姓死者、葉姓男子有2千萬的毒品交易缺額，才會引發此次槍擊命案，警方駁斥此說法，指相關案件仍在調查中，且落網的葉、李、麥3人供詞避重就輕，暫無法釐清行凶原因為何，檢方複訊後也認為李姓男子和麥姓房東被檢方依涉犯製毒重罪且有逃亡之虞向法院聲押，高雄地院裁定兩人羈押禁見。

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