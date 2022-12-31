國慶日化身「進擊的巨人」 全裸男躺馬路搓GG真的GG了

林姓男子在今年國慶日上午10點全裸快閃高雄街頭，被判有罪。圖為國慶日示意圖。（資料照）

2022/12/31 11:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕34歲林姓男子在今年國慶日化身「進擊的巨人」，快閃全裸現身在高市街頭，還躺在大馬路上搓鳥鳥，警方獲報趕往圍捕，林男趁機脫逃，闖入民宅後逃逸無蹤，但他把手機遺落在民宅陽台，被警方循線查出身分逮人，高雄地院依公然猥褻罪判他拘役25日，得易科罰金。

判決指出，林姓男子去年5月22日先是在楠梓區的中油加油站男廁露鳥自慰，同月29日又到岡山區某大樓前露鳥，被橋頭地院依公然猥褻罪判他拘役40日後，今年10月10日國慶日當天上午10點，竟又在三民區大馬路上脫去全身衣物，全裸躺在大馬路上搓鳥鳥。

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路人見狀急忙報警，林男「快閃行動」結束後，趁警方未到場前，直接在大馬路上裸奔逃離，員警獲報在後方追趕，林男再闖入某民宅從3樓陽台處脫逃成功，但他卻把手機遺落在陽台，讓警方警方循線查出身分逮人。

雄檢偵查時，林男坦承犯行，檢方依侵入住宅、公然猥褻罪將他起訴；高雄地院審理時，被害屋主撤回告訴，法官認為他犯後態度尚可，但公然猥褻行為未能顧及社會善良風俗，因此依公然猥褻罪判他拘役25日，得易科罰金，可上訴。

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