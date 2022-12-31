為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國慶日化身「進擊的巨人」 全裸男躺馬路搓GG真的GG了

    林姓男子在今年國慶日上午10點全裸快閃高雄街頭，被判有罪。圖為國慶日示意圖。（資料照）

    林姓男子在今年國慶日上午10點全裸快閃高雄街頭，被判有罪。圖為國慶日示意圖。（資料照）

    2022/12/31 11:23

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕34歲林姓男子在今年國慶日化身「進擊的巨人」，快閃全裸現身在高市街頭，還躺在大馬路上搓鳥鳥，警方獲報趕往圍捕，林男趁機脫逃，闖入民宅後逃逸無蹤，但他把手機遺落在民宅陽台，被警方循線查出身分逮人，高雄地院依公然猥褻罪判他拘役25日，得易科罰金。

    判決指出，林姓男子去年5月22日先是在楠梓區的中油加油站男廁露鳥自慰，同月29日又到岡山區某大樓前露鳥，被橋頭地院依公然猥褻罪判他拘役40日後，今年10月10日國慶日當天上午10點，竟又在三民區大馬路上脫去全身衣物，全裸躺在大馬路上搓鳥鳥。

    路人見狀急忙報警，林男「快閃行動」結束後，趁警方未到場前，直接在大馬路上裸奔逃離，員警獲報在後方追趕，林男再闖入某民宅從3樓陽台處脫逃成功，但他卻把手機遺落在陽台，讓警方警方循線查出身分逮人。

    雄檢偵查時，林男坦承犯行，檢方依侵入住宅、公然猥褻罪將他起訴；高雄地院審理時，被害屋主撤回告訴，法官認為他犯後態度尚可，但公然猥褻行為未能顧及社會善良風俗，因此依公然猥褻罪判他拘役25日，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    現役軍人搭國道客運掏「槍」把玩 嚇壞鄰座女 下場出爐
    2022/12/11 22:44

    現役軍人搭國道客運掏「槍」把玩 嚇壞鄰座女 下場出爐
    金變態！幫朋友遛狗 噁男半途獸性大發當眾脫褲性侵狗狗
    2022/12/07 15:07

    金變態！幫朋友遛狗 噁男半途獸性大發當眾脫褲性侵狗狗

    認識注意力不足過動症
    酒後掏鳥亂射 檳榔西施淡定拍照報警
    2022/10/04 21:14

    酒後掏鳥亂射 檳榔西施淡定拍照報警
    沒錢開房？ 情侶公車後座交疊嘿咻 被制止後還大聲回嗆
    2022/09/12 20:34

    沒錢開房？ 情侶公車後座交疊嘿咻 被制止後還大聲回嗆

    鄰市心最近水岸宅 首選「自慢藏」
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播