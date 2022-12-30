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    首頁　>　社會

    男室友傳訊「我想X妳」！離婚女找親友打死他 6人判刑定讞

    女子許雅婷收到吳姓室友傳訊說「我想X妳...用力的往妳子宮裡內射」，竟找親友教訓吳男導致死亡，法院依傷害致死罪、傷害罪判林女等6名被告各4年至10年不等徒刑定讞。圖為最高法院。（資料照）

    女子許雅婷收到吳姓室友傳訊說「我想X妳...用力的往妳子宮裡內射」，竟找親友教訓吳男導致死亡，法院依傷害致死罪、傷害罪判林女等6名被告各4年至10年不等徒刑定讞。圖為最高法院。（資料照）

    2022/12/30 11:40

    〔記者溫于德／台北報導〕新北市林姓女子去年不滿分租套房吳姓男室友傳LINE騷擾稱「我想X妳...用力的往妳子宮裡內射」等不雅簡訊，竟撂多名親友痛毆吳男致傷重不治，最高法院維持歷審見解，依傷害致死罪、傷害罪判林女等6名被告各4年至10年不等徒刑，全案定讞。

    林女和丈夫與吳男原本同住在新北市新店的分租套房，夫妻離婚後，前夫搬走，屋內僅剩林女與吳男分租。去年4月5日晚間11時許，吳男傳LINE騷擾稱：「我想X妳只要能X到妳，我此生無憾，我會X到妳喊不要的，然後用力的往妳子宮裡內射」。

    林女向胞弟及前男友抱怨此事，前男友要劉姓友人與范男等人幫忙教訓吳男。

    4月6日凌晨1時許，林女胞弟等5人前往林女住處，打開吳男未上鎖的房門並叫醒他，眾人分持鐵、鋁、木棒等凶器，朝吳男頭部及四肢一陣痛打，甚至將吳男的頭骨打凹，直到林女喊說「不要打了」，眾人才停手。

    然而，劉男隨口說了一句「一個女生講的話就怕成這樣」，還說「要把吳男拿去種樹下」，眾人又開始繼續痛毆吳男，直到吳男倒臥血泊才停手，吳男經送醫搶救仍不治。

    法院審理時，林女等6名被告均否認殺人犯意。一審台北地院、二審高等法院都認為，被告與吳男死亡結果具因果關係，除劉男涉犯傷害罪外，其餘5人均觸犯傷害致死罪。

    一、二審也斥責被告僅因吳男騷擾，懷疑吳男將對林女不利，趁吳男熟睡時持凶器毆成重傷且不治，且林女還向警方謊稱案情，推由胞弟頂罪，刻意誤導偵辦方向，判林女7年4月、林女胞弟10年、楊男7年2月、李男7年10月、范男9年6月、劉男4年。最高法院駁回上訴定讞。

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