討債男反遭押走毒打 醫院前丟包棄屍

邱男被載往楊梅區天成醫院急診室外丟棄。（記者蔡彰盛攝）

2021/01/20 20:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹邱姓男子涉及強押好友討債逼簽本票，去年9月遭對方友人多人押走，藏匿於桃園市區豪宅毒打，下手狠毒打斷雙腳腳筋，後來眾人發現邱男失去呼吸心跳，竟將他載往楊梅天成醫院急診室外丟包，經搶救仍傷重不治，新竹檢方指揮專案小組循線追查出9名兇嫌身分，全案依傷害致死罪嫌提起公訴。

檢警調查，楊姓男子不滿邱姓男子（34歲）先前強押好友傅姓男子討債逼簽本票，找來周男等人開3輛車搭載多人，於去年9月25日早上8點多，前往邱男位於新竹市住處附近埋伏。直到當天傍晚5點邱男開車回家，3輛車即前後包抄，楊男與謝男將邱男拉下車，謝男持不明槍枝、蔡男持球棒，其餘人徒手痛毆邱男。隨後眾人強行將邱男押上車，再以布將其頭部罩住，於晚間7點多將邱男押往桃園市同德三街一處豪宅。

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眾人到場會合後，分持球棒、水管、榔頭毆打邱男，邱男被打得全身是傷，不久即沒了呼吸心跳。眾人趕緊將邱男以棉被裹住，搭乘電梯至地下室車庫後，放在行李箱內，載往楊梅區天成醫院急診室外丟棄後逃逸。

新竹檢方接獲訊息，立即指揮新竹市警局第一分局組成專案小組全力偵辦，根據監視器循線逮捕楊男等9名嫌犯到案，檢方認為楊男等人完全無懼司法機關威嚴，僅因替友人出氣，竟以榔頭、球棒等殺害邱男，下手兇狠殘暴，蔑視他人生命，惡性重大，對社會治安與被害人及其家屬均造成無法磨滅的巨大傷害，經向新竹地院聲請羈押全數獲准，檢方再依傷害致死罪嫌起訴9人。

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