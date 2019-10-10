在網路批評政府 孟加拉學生遭執政黨青年派痛毆致死

2019-10-10 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉21歲大學生法哈德（Abrar Fahad）在網路上批評政府，孰料6日卻有執政黨青年派孟加拉學生聯盟（Bangladesh Chhatra League，BCL）成員闖入宿舍，將其帶走痛毆至少數個小時致死，消息傳出後引起民眾譁然，紛紛走上街頭要求政府嚴辦此案。

據《BBC》報導，法哈德就讀位於首都達卡的孟加拉工程技術大學，他批評政府和印度共享水資源後，6日晚間8時許從宿舍房間內被帶走，一名擔心遭報復因而匿名的學生透露，他曾在7日凌晨2時看到奄奄一息的法哈德，在其他人幫助下大家一起將其抬到樓下，法哈德則掙扎地說「請儘快帶我去醫院」。

達卡醫學院附屬醫院法醫部負責人馬哈茂德（Sohel Mahmud）表示，法哈德身上有很多鈍器所造成的傷痕，「我們認為他死於鈍器攻擊」。達卡警察局副局長伊斯蘭姆（Munstasirul Islam）則證實法哈德是被毆打致死。

法哈德之死導致達卡和孟加拉其他城市於7日出現示威活動，達卡的學生們高喊口號並阻塞道路，抗議行動持續到8日仍未消散，孟加拉工程技術大學的學生們更要求對嫌犯判處死刑。

此次大學生命案震驚了孟加拉，並讓過去隱藏在陰暗角落的公立大學暴力文化揭露出來。事實上，隸屬於執政黨孟加拉國人民聯盟（Awami League party）的BCL，對大學生實施酷刑已經不是什麼新鮮事了，新生經常被迫參加集會，毆打和欺負異議者也是司空見慣的事。

案發後警方先從宿舍拘留了9名男子，其中包括至少5名BCL份子，到了8日，逮捕人數增至13人，這些兇嫌全都是孟加拉工程技術大學的學生，當局仍在對另外6名嫌犯展開追捕。BCL則在一份聲明中表示，經過調查後，他們註銷了11名成員的黨籍。

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