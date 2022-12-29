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    美女神槍手！基警首位射擊教官 竟是明星臉女警

    基隆市警四分局中山派出所正妹女警林佳勳長相酷似女星陳庭妮，憑著優異射擊技巧與成績，成為基隆市警局首位射擊教官。 （記者林嘉東翻攝；本報合成）

    基隆市警四分局中山派出所正妹女警林佳勳長相酷似女星陳庭妮，憑著優異射擊技巧與成績，成為基隆市警局首位射擊教官。 （記者林嘉東翻攝；本報合成）

    2022/12/29 21:04

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局訓練科辦理組合警力訓練，指導男警射擊的助教，竟是從警4年的正妹女警林佳勳，外形清秀，長相酷似女星陳庭妮的她，不僅講解射擊、臨檢與盤查安全觀念時展現專業的一面，近來更憑著優異的射擊成績，獲選2023年世界警消運動會儲備選手，優異表現讓男警刮目相看。

    年僅24歲的林佳勳目前任職基隆市警四分局中山派出所，平日執勤之餘，她還兼任射擊教官，傳授員警射擊要領與臨檢、盤查安全與應注意事項。

    林佳勳說，她念警專時才接觸射擊，產生濃厚興趣，很快就掌握手槍、長槍基本射擊關鍵要領，射擊成績在班上不是第一、就是第二。

    去年11月，警政署徵選儲備助教，基隆市共有5名警察報考，除了林佳勳，其餘4人都是身經百戰的霹靂小組男警，想不到林佳勳竟接連打敗3名學長，以第2名射擊成績，取得參加警政署徵選儲備助教資格，跌破眾人眼鏡。

    經過警政署訓練後，林佳勳的槍法更準，靠著優異的射擊技巧與成績，成為基隆市警局首名射擊教官，但因沒有開缺，只好在四分局暫時擔任助教，教導同仁用槍技巧、盤查與臨檢安全觀念。

    「千萬別掉以輕心！」林佳勳上課講到執勤安全觀念時，總是不厭其煩叮嚀年紀大到可以當她哥哥、甚至是爸爸的學長說，每一次值勤時面對的人都不一樣，不管事好人還是壞人，只要盤查、臨檢時，看到對方把手放進口袋或包包，就要提高警覺，因為下一秒，對方可能會從口袋拔出槍、或刀，一定要有敵我意識，不能大意。

    她舉例，有一次派出所接獲屋主通報住宅遭竊，她與同僚找鎖匠破門時，男同事一見到門打開，就往屋裡衝，她急忙把男同事拉回來，還好當時屋內無人，否則男同事可能遭躲在門後的歹徒攻擊，後果不堪設想。

    林佳勳說，基層員警執勤面臨各種危險，希望透過她的教導，每位出勤員警在完成勤務後，都能安全、平安的回來。

    基隆市警四分局中山派出所正妹女警林佳勳長相酷似女星陳庭妮，憑著優異射擊技巧與成績，成為基隆市警局首位射擊教官。 （記者林嘉東翻攝）

    基隆市警四分局中山派出所正妹女警林佳勳長相酷似女星陳庭妮，憑著優異射擊技巧與成績，成為基隆市警局首位射擊教官。 （記者林嘉東翻攝）

    基隆市警四分局中山派出所正妹女警林佳勳憑著優異射擊技巧與成績，成為基隆市警局首位射擊教官。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警四分局中山派出所正妹女警林佳勳憑著優異射擊技巧與成績，成為基隆市警局首位射擊教官。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警四分局中山派出所正妹女警林佳勳長相酷似女星陳庭妮。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警四分局中山派出所正妹女警林佳勳長相酷似女星陳庭妮。（記者林嘉東翻攝）

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