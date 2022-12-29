美女神槍手！基警首位射擊教官 竟是明星臉女警
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局訓練科辦理組合警力訓練，指導男警射擊的助教，竟是從警4年的正妹女警林佳勳，外形清秀，長相酷似女星陳庭妮的她，不僅講解射擊、臨檢與盤查安全觀念時展現專業的一面，近來更憑著優異的射擊成績，獲選2023年世界警消運動會儲備選手，優異表現讓男警刮目相看。
年僅24歲的林佳勳目前任職基隆市警四分局中山派出所，平日執勤之餘，她還兼任射擊教官，傳授員警射擊要領與臨檢、盤查安全與應注意事項。
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林佳勳說，她念警專時才接觸射擊，產生濃厚興趣，很快就掌握手槍、長槍基本射擊關鍵要領，射擊成績在班上不是第一、就是第二。
去年11月，警政署徵選儲備助教，基隆市共有5名警察報考，除了林佳勳，其餘4人都是身經百戰的霹靂小組男警，想不到林佳勳竟接連打敗3名學長，以第2名射擊成績，取得參加警政署徵選儲備助教資格，跌破眾人眼鏡。
經過警政署訓練後，林佳勳的槍法更準，靠著優異的射擊技巧與成績，成為基隆市警局首名射擊教官，但因沒有開缺，只好在四分局暫時擔任助教，教導同仁用槍技巧、盤查與臨檢安全觀念。
「千萬別掉以輕心！」林佳勳上課講到執勤安全觀念時，總是不厭其煩叮嚀年紀大到可以當她哥哥、甚至是爸爸的學長說，每一次值勤時面對的人都不一樣，不管事好人還是壞人，只要盤查、臨檢時，看到對方把手放進口袋或包包，就要提高警覺，因為下一秒，對方可能會從口袋拔出槍、或刀，一定要有敵我意識，不能大意。
她舉例，有一次派出所接獲屋主通報住宅遭竊，她與同僚找鎖匠破門時，男同事一見到門打開，就往屋裡衝，她急忙把男同事拉回來，還好當時屋內無人，否則男同事可能遭躲在門後的歹徒攻擊，後果不堪設想。
林佳勳說，基層員警執勤面臨各種危險，希望透過她的教導，每位出勤員警在完成勤務後，都能安全、平安的回來。