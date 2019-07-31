易肇事路段全天盯哨 「美女員警」成話題

2019-07-31 11:49

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市林園警分局為防制交通事故，特別製作1比1的「漂亮女警」人形立牌，擺放在易肇事路口，提醒用路人小心駕駛，雖然成效有待驗證，但「這個美女警察是誰？」先成為議論話題。

答案揭曉，她是去年特考班畢業，甫分發到大寮分駐所服務的女警李穎宣，身高165公分，外型俏麗，工作認真，已經有穩定交往的男朋友。

李穎宣受到警察父親的影響，從屏東教育大學心理輔導系畢業後，就報考警察特考班，從正式分發至今，剛好滿一年，她說：「很適應，也喜歡警察工作！」

26歲的李穎宣強調，她平時處事低調，臉書放的都是一般生活照，無特別之處，也不認為跟哪位女星相似，但很高興能為交通安全奉獻心力，希望大眾將焦點放在警方防制交通事故的努力上，而非「美女」與否。

林園分局交通組指出，女警人形立牌印有「請放慢速度，小心駕駛」標語，並加深文字顏色，在夜晚仍相當醒目；目前每個分駐（派出）所轄區配置2或3塊，於6月初開始擺放，預計每隔1到3個月，視成效更換設置地點。

林先生表示，肯定警方的用心，第一次遠遠看到，誤以為是警察站在路口，會立刻減速、不違規，且會好奇查看女警的模樣，但因戴警帽，實在看不出美貌。

邱小姐強調，這只是宣傳手段，關鍵仍在駕駛人要遵守交通規則，最好加裝違規照相機取締，才能有效防制交通事故。

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