為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南新化白骨案偵破 22歲妙齡女慘遭前男友打死棄屍山區

    台南新化山區7月發現白骨案，警方拘提死者前男友等2嫌到案。（讀者提供）

    台南新化山區7月發現白骨案，警方拘提死者前男友等2嫌到案。（讀者提供）

    2022/12/29 16:10

    首次上稿：15:18
    更新時間：16:10

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南新化山區7月發現一具白骨，經法醫研究所DNA比對後，確認死者身分為台中市太平區失蹤的22歲陳姓女子，警方經過數月追緝，昨（28）日將陳女的23歲王姓前男友及另一名26歲王姓友人拘提到案。2嫌供稱由於感情因素原本只想教訓女子，卻失手將女子打死。警方訊後將2嫌依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

    今年7月中旬，台南市新化區一民眾到自家位於偏遠山區的土地採雷公菇時，意外發現一具白骨。新化警方獲報後，即報請台南檢察署檢察官黃慶瑋指揮偵辦，並與台中市太平分局共組專案小組，經調閱陳女住家路口數十支監視器畫面，並派員前往台南、台中兩地現地查訪，比對多支電話通聯紀錄後，終於鎖定家住高雄市的23歲王姓前男友及家住台南新化的26歲王男涉有重嫌。

    據了解，王男因懷疑前女友在2人交往期間，與別人有曖昧，與住在新化的王姓友人串通將陳女約出來後載到新化山區。2人辯稱原本只是想要教訓陳女一下，王姓前男友自稱只是徒手打人，王姓友人則持撞球桿的後半截毆打，不料卻將人活活打死，就地棄屍逃離現場。

    2嫌到案後，一度避重就輕，警方帶2人重回案發現場時，才突破2人心防，坦承犯案。

    台南新化警方偵破7月山區發現的白骨案，涉案的王嫌（中）訊問後移送台南地檢署。（讀者提供）

    台南新化警方偵破7月山區發現的白骨案，涉案的王嫌（中）訊問後移送台南地檢署。（讀者提供）

    台南新化山區7月發現的白骨案，警方拘提2名嫌犯到案。（讀者提供）

    台南新化山區7月發現的白骨案，警方拘提2名嫌犯到案。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賣帳戶與詐團鬧糾紛 男遭美人計誘殺棄屍公園
    2022/12/28 15:26

    賣帳戶與詐團鬧糾紛 男遭美人計誘殺棄屍公園
    男遭凌虐灌毒...被發現時已成白骨 凶手判15年半定讞
    2022/03/01 11:10

    男遭凌虐灌毒...被發現時已成白骨 凶手判15年半定讞

    永慶房產中彰投業績62億、逆增1成
    逆子打死母親焚屍又遭毆死 共犯男子判8年6月定讞
    2021/04/01 11:24

    逆子打死母親焚屍又遭毆死 共犯男子判8年6月定讞
    謝警幫申冤？普度祭拜白骨案亡女 紙錢上浮現人臉…
    2018/09/04 20:46

    謝警幫申冤？普度祭拜白骨案亡女 紙錢上浮現人臉…

    你理財理你 退休金不僅要存更要理
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播