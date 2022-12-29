台南新化白骨案偵破 22歲妙齡女慘遭前男友打死棄屍山區

台南新化山區7月發現白骨案，警方拘提死者前男友等2嫌到案。（讀者提供）

2022/12/29 16:10

首次上稿：15:18

更新時間：16:10

〔記者劉婉君／台南報導〕台南新化山區7月發現一具白骨，經法醫研究所DNA比對後，確認死者身分為台中市太平區失蹤的22歲陳姓女子，警方經過數月追緝，昨（28）日將陳女的23歲王姓前男友及另一名26歲王姓友人拘提到案。2嫌供稱由於感情因素原本只想教訓女子，卻失手將女子打死。警方訊後將2嫌依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

今年7月中旬，台南市新化區一民眾到自家位於偏遠山區的土地採雷公菇時，意外發現一具白骨。新化警方獲報後，即報請台南檢察署檢察官黃慶瑋指揮偵辦，並與台中市太平分局共組專案小組，經調閱陳女住家路口數十支監視器畫面，並派員前往台南、台中兩地現地查訪，比對多支電話通聯紀錄後，終於鎖定家住高雄市的23歲王姓前男友及家住台南新化的26歲王男涉有重嫌。

據了解，王男因懷疑前女友在2人交往期間，與別人有曖昧，與住在新化的王姓友人串通將陳女約出來後載到新化山區。2人辯稱原本只是想要教訓陳女一下，王姓前男友自稱只是徒手打人，王姓友人則持撞球桿的後半截毆打，不料卻將人活活打死，就地棄屍逃離現場。

2嫌到案後，一度避重就輕，警方帶2人重回案發現場時，才突破2人心防，坦承犯案。

台南新化警方偵破7月山區發現的白骨案，涉案的王嫌（中）訊問後移送台南地檢署。（讀者提供）

台南新化山區7月發現的白骨案，警方拘提2名嫌犯到案。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法