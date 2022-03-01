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    首頁　>　社會

    男遭凌虐灌毒...被發現時已成白骨 凶手判15年半定讞

    丘兆義凌虐黃冠翔並餵毒，見黃急性中毒又未送醫，還將人棄屍山區，最高法院維持高雄高分院見解，依殺人罪判刑15年半定讞。圖為最高法院。（資料照）

    丘兆義凌虐黃冠翔並餵毒，見黃急性中毒又未送醫，還將人棄屍山區，最高法院維持高雄高分院見解，依殺人罪判刑15年半定讞。圖為最高法院。（資料照）

    2022/03/01 11:10

    〔記者溫于德／台北報導〕高雄男子丘兆義與黃冠翔間有20萬元金錢糾紛，又認為處理毒品時遭黃背叛，竟然夥同友人囚禁黃達31小時，期間持球棒、電扇毆打並灌毒，黃半年後被發現已成白骨。高雄高分院依殺人罪判丘有期徒刑15年6月，另依私行拘禁罪判孫3年6月、鄭3年2月，全案只有丘上訴，最高法院駁回定讞。

    判決指，2019年5月14日晚間9時許，丘駕駛租來的小客車載孫、鄭前往高雄市苓雅區強押黃上車，並在小港區大坪頂與屏東區某魚塭附近亂繞，途中兩度下車持球棒毆打黃；15日一早7時許，黃被載往汽車旅館毆打並關在只能容納一人的衣櫃中。

    16日凌晨2時許，黃被載到高雄市彌陀區某魚塭時，被丘強灌摻有安非他命的污水，黃出現意識混亂、身體劇烈痙攣、抽搐、翻白眼、口吐白沫等急性中毒嚴重症狀，丘卻未將黃送醫，導致傷重身亡，黃接著被載往山區，推落深約10公尺陡峭邊坡棄屍。

    警方後來獲報得知黃疑似遭丘等人殺害棄屍，同年10月7日持搜索票前往丘等3人住處進行搜索，最後在棄屍地點尋獲黃，黃已成白骨。

    高雄地院審理時，丘僅承認犯私行拘禁，只認傷害致死罪，且他叫黃下車，不知黃已死亡，因此否認灌毒、殺人及棄屍，但未獲高雄地院採信，依殺人、私行拘禁等罪，分別判丘16年徒刑、孫13年、鄭11年6月。

    高雄高分院認為雄院認事用法有違誤，並審酌丘犯案時30歲，以工人為業，曾因強盜、詐欺及毒品等案入獄服刑，依殺人罪改判15年6月，孫、鄭澤被依私行拘禁罪分別判刑3年6月、3年2月，全案只有丘上訴，最高法院駁回定讞。

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