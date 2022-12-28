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    賣帳戶與詐團鬧糾紛 男遭美人計誘殺棄屍公園

    桃園地方法院已裁准被警方依殺人罪嫌送辦的梁姓男子（前排中）等人。（警方提供）

    桃園地方法院已裁准被警方依殺人罪嫌送辦的梁姓男子（前排中）等人。（警方提供）

    2022/12/28 15:26

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市陳姓男子今年10月6日被發現陳屍在桃園區溫州公園籃球場旁草地，檢警追查發現是王姓女子與梁姓、施姓與羅姓男子4人涉案，陳男疑似將個人銀行帳戶以5萬元代價賣給詐騙集團，事後卻起爭執，王女透過IG約出陳男後，共犯將陳強押至平鎮、大園等地，以球棒圍毆至奄奄一息，再將陳丟棄溫州公園後逃離，陳男則因顱內出血等傷勢死亡；桃園地檢署今天偵結將涉案3男1女提起公訴。

    檢警調查，23歲的陳男於10月6日清晨被早起運動民眾發現倒臥在溫州公園籃球場旁草地，警方與消防人員到場發現早已死亡，警方查訪到目擊者並調閱現場周邊監視影像，循線查獲22歲的王女、26歲的梁男、19歲的施男與22歲羅男等3男1女到案；4人應訊均否認毆打陳南，辯稱只是幫忙載運陳男到溫州公園取機車，沒想到會意外死亡，並推稱是在逃另一名男子犯案。

    檢警查出，10月4日晚間8時許，王女透過IG與陳男聯繫，聲稱心情不好，約陳男到其住處聊天，陳男不疑有他騎車赴約，王女再聯繫梁男到場，梁男再邀集施男等人開車抵達溫州公園埋伏。

    起訴指出，陳男到王女住處後，2人曾共同吸食安非他命，王女隨後邀陳男到溫州公園散心，被梁男等人強押上車載往大園區某地，因陳男身體魁梧，梁男又連繫林姓少年、綽號「小齊」、「阿南」等多人再將陳男押至平鎮區一處洗車場，以鋁棒、木棍或徒手對陳輪流毆打施暴，時間長達1小時，事後，梁男、羅男與綽號「黑人」等人警告陳男不得報警，眾人見陳男全身多處傷痕累累，把他載回溫州公園棄置隨即逃離，導致陳男因顱內出血、橫紋肌溶解與皮下組織大量出血等原因死亡。

    檢方指出，王女等人僅因以5萬元收購陳男帳戶從事詐騙衍生糾紛，就將死者施暴毆打，且於其生命垂危之際並未送醫而棄置在公園後離去，終致造成受害人死亡，且犯後飾詞狡辯、避重就輕，態度極為不佳，檢方偵結依傷害致死罪嫌將王女等人提起公訴，建請法院從重量刑。

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