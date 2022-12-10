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    首頁　>　社會

    案情大白！騙錢又殺人棄屍 9「少年騙子」全聲押

    林男疑似因為應徵高薪工作卻落入詐騙集團陷阱，不甘受騙抵抗，竟被詐欺集團騙徒活活打死、棄屍墓園。（資料照）

    林男疑似因為應徵高薪工作卻落入詐騙集團陷阱，不甘受騙抵抗，竟被詐欺集團騙徒活活打死、棄屍墓園。（資料照）

    2022/12/10 00:16

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子被打死棄屍新社區公墓，8日曝光後，9日深夜案情有重大突破！死者林姓男子並非詐欺「黑吃黑」受害，台中地檢署調查，林姓男子見到高薪小廣告應徵時，被詐欺集團囚禁於旅館，騙徒再用他的銀行帳戶存摺詐騙洗錢，不料，林男不從且抵抗，疑似被詐欺集團惡徒持類似鏟子的鈍器重擊、活活打死，之後棄屍墓園，警方移送10人（含少年1人），檢方深夜聲請羈押，少年則移送少年法庭，法院裁定中。

    中檢指出，上述涉嫌殺人或棄屍案的嫌犯，主嫌是劉姓（31歲）男子，黃姓（20歲）男子，兩人涉嫌殺人及遺棄屍體、林姓男子（25歲）涉嫌遺棄屍體，另外6人則是分別或共同涉嫌傷害、恐嚇、強盜、私行拘禁等罪，這9人（不含少年1人）於今天深夜聲請羈押。

    台中地檢署指出，這起案件並非林男鯨吞詐欺贓款（俗稱「黑吃黑」），死者林男始終是被害人，坊間近期有一種詐欺模式，騙徒先刊登高薪、「低利貸款」等小廣告，引誘被害人應徵，再用需要拿出銀行存摺帳戶「徵信」等謊言，誘騙被害人交出帳戶，同一時間，騙徒又向民眾詐騙，要求受騙民眾把錢匯款到應徵者的銀行帳戶內。

    騙徒兩邊行騙，再把應徵工作的被害人（林男），限制行動在汽車旅館，等受騙民眾匯款後，再要脅被害人自行領款，把錢交給詐欺集團，如果警察從帳戶金流追人，也只會查到應徵工作的被害人，等帳戶被通報「警示」，沒有利用價值，再把應徵工作的被害人釋放。

    調查顯示，林男被限制於旅館內，但他發現異狀，不願意配合，甚至還反抗，不想繼續被囚禁旅館內，本月6日被劉姓男子等人，押到位於北屯區的詐欺機房內「教訓」，這9人涉案人都是20歲至31歲年輕人，幾乎都是詐欺集團的騙徒，警方這兩天陸續逮捕殺人主嫌劉姓（31歲）等10人，檢方聲請羈押，法院裁定中。

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