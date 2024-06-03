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開BMW拒禮讓娃娃車害童腦震盪 科技公司前主管賠30萬獲緩刑

複姓諸葛的男子開BMW卻未禮讓致娃娃車內的男童腦震盪，士院考量認罪諸葛已賠償30萬元，給予緩刑2年機會。（資料照）

複姓諸葛的男子開BMW卻未禮讓致娃娃車內的男童腦震盪，士院考量認罪諸葛已賠償30萬元，給予緩刑2年機會。（資料照）

2024/06/03 18:08

〔記者溫于德／台北報導〕曾任某科技公司的主管諸葛姓男子，去年10月開BMW行經北市內湖一處路口，卻未禮讓推著娃娃車的移工，並經碰撞，導致娃娃車內的2歲男童腦震動。士林地院考量諸葛已賠償男童父母30萬元等情，依成年人故意對兒童犯肇事致人傷害逃逸罪判刑7月，緩刑2年，條件是應支付公庫10萬元。

全案發生在去年10月24日下午4時許，當下諸葛開著BMW行經內湖區一處路口左轉時，撞上一輛由移工推著的娃娃車，娃娃車立刻旋轉180度，雖未翻覆，但娃娃車內的男童其頭部已受有鈍挫傷並腦震盪；男童母親得知後立刻報案。

士院指，對照移工於警詢的證述可知，諸葛肇事後有滑行到前方的路旁暫停，雖未下車查看，仍停留約10秒後才離開，故可認諸葛應已知悉自己擦撞娃娃車而肇事，仍逕自開車離開現場，代表已觸犯成年人故意對兒童犯肇事致人傷害逃逸罪。

然考量諸葛沒有前科，男童傷勢屬輕微，當下也有移工在旁照護，可提供一定的救護與安全保證；另諸葛犯後雖一度否認犯行，然士院審理時已改口坦承犯行，並與男童的家長以30萬元達成和解，依法對諸葛判刑7月。

士院並指，諸葛歷經偵審教訓，當知所警惕而無再犯之虞，並參酌男童父母的意見，因此給予緩刑2年機會，條件是命諸葛應繳給公庫10萬元；可上訴。

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