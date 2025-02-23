新光三越氣爆傳前進世貿做「台中二館」？官方回應了

台中新光三越氣爆後目前出重吊車加緊進行外牆危險物拆除。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/23 17:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆後遭令無限期停業中，須等肇事原因鑑定及建物安全無虞後才能復業。外傳新光三越選台中世貿設臨時「台中二館」，預計27日起讓專櫃廠商前往設櫃先行復業；新光三越營業本部副本部長謝英明指出，台中新光三越建物面積達4萬8500坪，且有800多家廠商，短期內不可能找到這麼大面積的空間，若真要做「台中二部」，須有相當完整計畫才能回答，相關傳聞可能是品牌商為短期安置員工的計畫，官方不清楚無法代答。

台中新光三越氣爆後目前已啟動「外牆安全防護」，出動吊車進行高空外牆附掛物掉落的緊急搶災作業，完成安全防護圍籬等，謝英明說，會全力儘快完成外牆破損搶災作業。

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外傳台中新光三越復業遙遙無期，新光三越過渡期間有意另闢商場，以「台中二館」型態先行營業，更傳有櫃姊已接到通知27日起前進台中世貿上工。

謝英明僅表示，意外發生後優先考量以人為本的善後作業，除罹難及傷者關懷外，更有多達近4千工作夥伴的工作計畫待解決，此外，台中新光三越一年有逾千萬人進出，也有逾80萬台中新光三越會員如何持續服務的考量。

但謝英明說，針對工作夥伴的工作權有跟供應合作廠協調，希望能各提供短期人員安置計畫，讓員工能繼續服務會員顧客，相關模式均在考慮規劃中，以疫情期間為例也有線上服務等，未來如何實際服務客人，確實有在思考及研擬中，但目前均尚無確切執行計畫。

謝英明說，百貨公司有相多不同業態，包括餐廳、髮廊可能已讓員工到其他職場上工等，目前盡力協調在可行方向找出短期緊急應變方式，包括找適合場地，讓員工有短期安置工作的計畫及服務原先的客人，有些考慮地點的腹案也均僅是初步想法，是否合適及能否成行還要一段時間才能確定。

他說，這段時間以來持續有跟各廠商溝通品牌員工短期安置計畫，至於外傳有櫃姊接獲通知進駐台中世貿復業一事，有可能是某些品牌的安置計畫，並非新光三越的規劃，也未收到相關訊息，無法對專櫃方的計畫多所回應。

針對台中世貿設「台中新光三越二館」的傳言，謝英明說，台中新光三越建物有4萬8500餘坪，也有800多個廠商夥伴，若真要做也須要有相當完整計畫才有辦法回答。

今日有不少人路過台中新光三越多好奇觀看，聽說到台中世貿設二館的傳聞後，多表示，不會去，因為地點遠不方便，不如現址還有其他百貨及景點可逛。

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