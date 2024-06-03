基隆北寧路山崩 1人車遭巨石壓住、1人翻落車底朝天鬼門關前走一回

山崩現場出動大型機具清除巨石中。（記者吳昇儒攝）

2024/06/03 17:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市知名景點潮境公園連接北寧路路口山坡，今日下午2時28分發生土石崩落情形，現場9輛車遭波及。46歲王姓男子發現車子被巨石壓住後，自行脫困，等候救援；另一名41歲陳姓男子則連人帶車遭巨石擠落山坡，一度受困車內，所幸消防隊員趕抵後，趕緊將他救起送醫。目前共有2人受傷，2名傷者均無生命危險。

消防隊員初步調查，王男駕車行經該路段時，車頭遭到巨石撞擊，所幸未直接壓到駕駛，王男才有機會爬出車外，到外面求援。

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另外陳男駕駛的車輛，則沒那麼幸運，遭到巨石擠壓，直接翻落山坡，車底朝天，所幸下方有植株緩衝，待搜救人員抵達時，發現陳男意識清楚，暫無生命危險。

救護人員初步檢視2人傷勢，發現均有多處擦、挫傷，分別由新北、基隆的救護車送往醫院救治。

另一名遭受到波及的鄧姓計程車司機則表示，自己跟妻子一起到潮境公園欣賞風景，停在平浪橋旁的停車場內，有發現山坡上有小碎石掉落，但沒有注意，隔了數分鐘後，車子就被落石擠壓，車尾嚴重變形，所幸路過民眾幫忙，協助自己與妻子脫困，但2人都有輕微的擦傷。

現場救災人員推測，可能是近期2、3次的地震，加上連日大雨，才會造成土石大面積的坍方。

基隆市長謝國樑也於下午3時許抵達現場，表示會請交通處於30分鐘內，將道路相關的資訊發到社群內，讓民眾知道現場的狀況，也呼籲民眾不要經過該路段，另也請同仁協助公路總局，盡快修繕，先以搶通單線道為優先；而該路段旁有一處加油油槽，也請同仁進行防護。

現場有3輛車受損嚴重，另3輛受到波及，而剩餘的3輛車也因出入口遭擋，無法離去。（記者吳昇儒攝）

消防隊員進入坍方區進行搜救。（記者吳昇儒攝）

土石坍方導致北寧路完全中斷。（記者吳昇儒攝）

土石坍方壓毀3車。（記者吳昇儒攝）

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