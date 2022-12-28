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    首頁　>　社會

    史上最大貪瀆弊案 中油前執行長延押2個月

    涉及史上最大2700萬元貪瀆案的前中油煉製事業部執行長徐漢以身體不適、年齡大等理由聲請交保，但橋頭地院裁定即日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。（檔案照）

    涉及史上最大2700萬元貪瀆案的前中油煉製事業部執行長徐漢以身體不適、年齡大等理由聲請交保，但橋頭地院裁定即日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。（檔案照）

    2022/12/28 20:57

    〔記者鮑建信／高雄報導〕涉及史上最大2700萬元貪瀆案，前中油煉製事業部執行長徐漢以身體不適、年齡大等理由聲請交保，橋頭地院認為他涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，裁定即日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。

    檢方指出，被告徐漢在2019年8月間至隔年1月27日期間，擔任中油煉製事業部執行長，經手冰水機等8個標案，總金額近10億元，涉嫌收賄1600萬元，被依違反貪污治罪條例起訴，另有上千萬元現金，因無法清楚交待來源，另觸犯財產來源不明罪，並遭羈押禁見至今。

    徐漢雖以其年歲已高，牙齒、身體慢性病在看守所較難醫護，他的辯護人也以此案已偵結，無串證實益，徐無體力逃亡等為理由，請求交保候傳。

    院方調查，徐漢案發時任職煉製事業部執行長，位高權重，就本案各次犯行居於主導地位，犯罪所得相當高，且被訴犯行次數多，恐面臨刑期非短，因而有相當理由認為他有逃亡之虞。

    此外，被告迄今仍矢口否認全部犯行，供詞前後矛盾，與其他共犯、證人陳述也不符，甚至在提審過程與共犯短暫接觸竟要求翻供，足認有串證之虞，加上他無特殊或重大疾病，裁定再度延長羈押禁見2個月，可抗告。

    徐漢涉貪被查扣大批現金，橋頭地院裁定延押。（檢方提供）

    徐漢涉貪被查扣大批現金，橋頭地院裁定延押。（檢方提供）

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