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    中油弊案最貪執行長徐漢3度延押2個月 全案唯一在押

    徐漢遭橋頭地院第3度裁定延押2個月禁見通信。（讀者提供）

    徐漢遭橋頭地院第3度裁定延押2個月禁見通信。（讀者提供）

    2022/12/16 18:48

    〔記者蔡清華／高雄報導〕中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬元案，橋頭地檢署經3波偵結，多名被告認罪交保，主嫌徐漢仍矢口否認犯行，甚至在移審囚車上，還與同案被告意圖串證，橋頭地院第3度裁定自12月25日起延押2個月禁見通信。

    中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌協助業者綁標收取回扣，辦公室被搜出2700萬元現金後，檢調持續擴大追查，持續3波偵查，陸續傳訊被告、證人多達50餘人，包括前勞董陳枝章、經理張子房等多名被告均認罪獲保釋，最近一波黎姓課長和劉姓廠商分別准予25萬元和35萬交保，僅徐漢仍在押，累計羈押已逾半年。

    徐辯護稱，所犯非暴力犯罪，且無再犯之虞，另日前已遭中油公司調整職務為管理師並停職中，對中油及其他人已喪失影響力，且為辯護人與被告討論案情以利後續開庭，請求交保機會。

    延押合議庭法官認為，全案各次犯行居於主要地位，犯罪所得相當多，且被訴犯行次數甚多，涉案情節重大，恐面臨之刑期非短，而有相當理由認為他有逃亡之虞。

    徐不僅就收受賄款之金額等犯罪情節前後供述不一，就各該次犯行與其他共同被告間共謀及分工之經過等，亦與各該證人、共同被告所述不符，防止同案被告勾串，仍有延押之必要，裁定自12月25日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。

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