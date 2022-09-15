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    首頁　>　社會

    中油高層鉅額貪瀆案 課長、廠商延押2個月

    中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，檢方查扣大批贓款。（橋檢提供）

    中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，檢方查扣大批贓款。（橋檢提供）

    2022/09/15 06:59

    〔記者鮑建信／高雄報導〕中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬元案，檢方起訴徐等26人，其中中油課長黎家智和廠商劉家和聲請交保被駁回，橋頭地院並以2人涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

    據了解，徐漢等人涉嫌貪瀆案，橋頭地檢署先後起訴26人，包括中油公司徐漢、領班、課長，及廠商、白手套等，目前仍有徐漢、課長黎家智、廠商劉家和等3人，因有串證等理由，被橋頭地院羈押。

    黎和劉聲請狀指出，2人均無起訴書指控犯罪事實，現有證據也沒有證據證明他們涉案，檢方並已偵查完畢，沒有串證、逃亡問題，要求交保。

    橋院合議庭則指出，被告2人涉犯違背職務收受賄賂罪嫌嫌疑重大，此為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，是被告等應均可預見將來刑責非輕，基於趨吉避凶之人性，有相當理由足認有逃亡之虞。

    此外，被告黎家智、劉家和在接押庭答辯，與先前偵查中陳述相互矛盾，彼此之間和其他證人的說法，也有相異之處，劉並於偵查中更有刪除公司電腦資料之滅證行為，自有相當理由足認被告2人有勾串、滅證之虞。

    院方因此駁回被告等人交保聲請，並裁定自本月23日起，延長羈押2個月，可抗告。

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