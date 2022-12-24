中油員工另開「小金庫」貪230萬 自首獲判緩刑

中油煉製事業部洪姓事務管理員另開小金庫貪230萬，自首獲輕判緩刑免關。（資料照）

2022/12/24 10:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中油煉製事業部洪姓事務管理員在中油工作40年，雖然月薪有67K，但他把薪資帳戶交給老婆保管，老婆每月只給他5千元零用錢，結果他為了償還250萬元信貸，竟另開「小金庫」與兩家廠商聯手，以「報假帳」方式涉貪230萬元，一審法官認為他自首坦白犯行，輕判他緩刑5年，須向國庫支付20萬元。

判決指出，洪姓男子在外積欠債務，他為了還債，竟從2012年至2021年，多次利用政府採購法及中油公司規定未達公告金額的採購得以較簡便的方式，以小額採購工廠所需用物品，盜蓋主管印章以完成核定程序，總金額高達230萬餘元。

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今年5月，中油大林煉油廠政風室人員詢問，與洪男長期配合的商行為何已停業5年仍有出貨情形，洪自知難逃法網，主動到廉政署自首，但只坦承偽造文書部分。

檢廉查出，月薪6萬7千元洪男，積欠銀行信貸250萬元，但他把薪資帳戶交給老婆保管，老婆每個月只給他5千元當零用錢，其他薪水都由老婆統一處理，結果洪男去年退休後，老婆都不曉得他在外還有「小金庫」，且金庫裡的錢都是貪污來的。

雄檢調查期間，洪男與陳姓及另名洪姓廠商全數繳回犯罪所得，檢方認定符合減刑規定，請法院酌減其刑。高雄地院審理時，法官認為洪男部分犯行符合自首要件，依共同詐欺罪判洪男徒刑2年、緩刑5年，須向國庫支付20萬元；陳姓廠商判刑1年10月、緩刑3年，須向國庫支付5萬元；洪姓廠商判刑1年8月、緩刑2年，可上訴。

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