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準！休旅車騎上安全島 台九線248K測速桿倒地陣亡

台九線花蓮瑞穗富源段今早有休旅車駕駛疑似疲勞駕駛、未注意前方路況，車輛偏斜直接撞上測速照相機。（記者花孟瑾攝）

台九線花蓮瑞穗富源段今早有休旅車駕駛疑似疲勞駕駛、未注意前方路況，車輛偏斜直接撞上測速照相機。（記者花孟瑾攝）

2024/06/04 11:20

首次上稿 10:24
更新時間 11:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕台9線花蓮富源到瑞北段道路筆直，有些車輛行經此地車速過快，警方去年初在台9線248公里處設置固定測速照相設備，今早1輛休旅車行經此處，駕駛卻疑似疲勞駕駛、未注意前方路況，車輛竟偏斜硬生生「騎上」安全島、直接撞倒測速照相機，所幸駕駛沒有大礙，詳細的肇事原因仍待警方調查。

鳳林警分局指出，30歲林姓駕駛今早7點多駕駛這輛福特escape休旅車行經台9線瑞穗富源到瑞北段，在248.3公里彎道處繼續往前直行，不明原因直接開上安全島、撞倒測速照相機與變電箱，車頭全毀，所幸駕駛僅受擦挫傷，送醫治療，沒有大礙。

警方指出，台9線245公里處至253公里處（富源到瑞北段）採用無防護式中央分隔綠帶設計，自2019年8月到去年底共發生近90件傷亡車禍，包含8件死亡車禍，花蓮縣警局去年初在台9線248.1公里處及250.8公里處各設1處固定測速照相設備。

花蓮縣警局交通隊分析，富源路段多數違規是因為酒後駕車、未注意車前狀態、疲勞駕駛跟超速失控，其中，未注意車前狀況，很可能是速度太快，對車前狀況來不及反應。目前公路局正進行改善工程，要在安全島兩側加裝設置鋼板護欄，提升安全，工程正在進行中，呼籲民眾行車應依號誌及速限行駛。

台九線花蓮瑞穗富源段今早發生休旅車「騎上」安全島、撞倒測速照相機，所幸駕駛沒有大礙。（記者花孟瑾攝）

台九線花蓮瑞穗富源段今早發生休旅車「騎上」安全島、撞倒測速照相機，所幸駕駛沒有大礙。（記者花孟瑾攝）

休旅車車頭全毀。（圖由警方提供）

休旅車車頭全毀。（圖由警方提供）

台九線花蓮瑞穗富源段今早有休旅車駕駛疑似疲勞駕駛、未注意前方路況，車輛偏斜直接撞上測速照相機。（圖由警方提供）

台九線花蓮瑞穗富源段今早有休旅車駕駛疑似疲勞駕駛、未注意前方路況，車輛偏斜直接撞上測速照相機。（圖由警方提供）

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