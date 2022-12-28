林益世案是否採實質影響力說？ 大法庭激辯4小時 明年2/22裁定

林益世、彭愛佳夫婦手牽手步入最高法院，旁聽刑事大法庭商請4位學者對於「實質影響力說」的法律鑑定意見。（記者張文川攝）

2022/12/28 20:49

〔記者張文川／台北報導〕前行政院祕書長林益世，在立法委員任內涉向爐渣業者、地勇公司負責人陳啟祥收賄6300萬元，高等法院更一審去年依「假借職務機會恐嚇得利罪」判刑4年10月，最高法院承審庭針對「實質影響力說」的歧異法律見解提案刑事大法庭，大法庭今下午言詞辯論，由林志潔等4位法律學者提供法律鑑定意見，林益世、彭愛佳夫婦一起牽手到庭。經4小時法律辯證後，審判長吳燦諭知2月22日宣示裁定。

刑事大法庭審理的法律問題有二，一是：民意代表受託於議場外對行政機關或公營事業機構承辦人員為關說、請託或施壓等特定行為，是否屬民意代表「職務上之行為」？可否援引一般公務員所謂「實質影響力說」作為認定的標準？

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二是：民意代表違反公職人員利益衝突迴避法之「禁止假借職權圖利」規定，是否該當貪污治罪條例非主管或監督事務圖利罪所稱的「違背法律、法律授權之法規命令、職權命令、自治條例等」的要件？

大法庭商請陽明交通大學教授林志潔、台灣大學法律系教授許恒達、謝煜偉、中原大學財經法律學系副教授洪兆承等4位法律專家學者，到庭提供法律鑑定意見。

林志潔對於立委等民代是否構成職務上行為收賄罪，認為應採實質影響力說，若將民意代表的職權嚴格限縮於行政一體的上下指揮監督關係，可能導致「法定職權說」中為人詬病的階級處罰失衡的結果。

許恆達、謝煜偉、洪兆承則認為基於罪刑法定主義，應採法定職務說，許恆達強調職務上行為應以「事務領域」為中心，應與「職」或「務」有關，而非「職位」，賄賂罪的處罰核心是職務連結的公正性利益，以事務領域為介面因子，民代的公、私領域活動應明確劃分，必須扣緊在事務領域上，例如請託內容必須是立委權限可以執行的，才具備處罰理由，以符合罪刑法定主義。

最高檢察署蒞庭檢察官林俊言、李進榮指出，「職務上行為」包含「職務行為」與「職務密接關連行為」，後者又包括「準職務行為、本於職務於派生習慣上為其事實上所管行為」與「基於職務而利用其事實上影響力行為」，諸如議場外勸誘其他議員支持議案、採購案，或參加非正式協調會、受託關說施壓行政部門，都是從其職務上行為推導出來，其行為與民代職務權限有密接關連，並藉以獲得不法財產或利益，該當職務上行為收賄罪。

最高法院大法庭歷經4個小時激辯，審判長吳燦諭知明年2月22日下午宣示裁定。

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