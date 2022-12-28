男警奪所長警槍未遂 判5個月徒刑、緩刑2年

台東縣大武分局。（取自臉書）

2022/12/28 09:44

性騷及跟騷部分女警和解撤告 公訴不受理

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣林姓警員數次跟騷某女警，甚至在派出所及警車內對她做出戳臀及隱私部位的動作，被職務調整後，9月間大鬧大武警分局，並意圖奪台坂派出所所長警槍，遭同事制伏逮捕。台東地院依搶奪未遂罪判處有期徒刑5個月、緩刑2年，性騷及跟騷部分，因女警和解撤告，公訴不受理。

林姓警員26歲，9月間出現奪自家人警槍的脫序行為後已被記兩大過免職，他也是跟蹤騷擾防制法上路後，首例觸法的警察人員，被逮捕後因有反覆實施之虞，被羈押了2個多月，11月17日與女警和解，女警同日撤告，他在11月23日獲撤銷羈押。

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在性擾女警部分，判決書指出，兩人原均為大武分局同事關係，林男於6月底至同年8月19日期間內，趁女警不及抗拒之際，在派出所內辦公室座位及巡邏車上，以手指碰觸A女之腰部身體隱私部位共4次；同年8月20日某時，竟基於性騷擾之犯意，趁女不及抗拒之際，在派出所內辦公室座位上，以手指戳女警臀部1次。

在跟蹤騷擾部分，林男於同年6月28日起，持續利用通訊軟體LINE傳送文字訊息予女，再於同年8月24日於女值班時，在值班台貼紙條、8月25日凌晨2點多，趁女值班時，持瓶子在派出所門口外對女講不詳話語，以此干擾、盯哨、守候等不當追求方式，影響女警日常生活及社會活動。

林男因持續跟蹤騷擾同分局女警，分局對他做職務調整，9月15日情緒激動至分局向幹部表達不滿，時值台坂派出所所長在分局後方廣場戒護人犯，林男突然從後方欲搶奪警用配槍，所幸其他員警見狀，合力壓制逮捕上銬。

法官在判決書指出，林男本身亦為大武分局之員警，更應知悉槍械乃極具殺傷力之物，員警於執勤時，應確實保管槍枝，竟對執行職務之警察施以暴行，甚或搶奪警槍，顯然公然挑戰警察之執法公權力，慮及被告犯後始終坦承犯行，犯後態度良好，宣告緩刑。

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