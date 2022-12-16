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    警政署長宣示大掃黑過好年 黃明昭：風紀是警察命脈

    警政署長黃明昭（左）今天回「娘家」高雄市警局，宣示全國大掃黑過好年，並強調風紀是警察命脈。（記者黃良傑攝）

    警政署長黃明昭（左）今天回「娘家」高雄市警局，宣示全國大掃黑過好年，並強調風紀是警察命脈。（記者黃良傑攝）

    2022/12/16 22:53

    〔記者黃良傑／高雄報導〕警政署長黃明昭今（16）日率刑事局長李西河、警政署督察室副主任黃中華南下，在高雄市警察局召開「掃黑專責隊與精進警風紀作為」視導座談會，他宣示，掃黑緝毒打詐除惡務盡，指示刑事局、刑警大隊全力配合「掃黑專責隊」，同時對於台北88會館引發警風紀疑慮，以及社會觀感不佳，黃明昭強調任何風紀案件，必定破除情面追究到底！

    88會館所引發警風紀疑慮後續查辦，除警大校長陳檡文記過、提前退休，署長黃明昭未鬆口有無其他對象，或另有相關不當、不妥的88會館聚飲，但他在高市警局視導座談會中，宣示風紀是警察命脈，首重防處機制，指示各單位幹部應落實走動式管理，挖掘問題並及早反映處置。

    黃明昭表示，最近幾起重大風紀案件，包括官警涉足88會館不妥當場所，以及台南市發生員警處理肇逃案，偵查隊長、派出所長多名官警，被控涉及隱匿人犯遭法辦、交保，顯示警風紀案亟待加強防處。

    他強調，掃黑是治安維護中最為重要的工作之一，警政署成立「掃黑專責隊」，搭建1個專業平台，目前人數雖不多，但結合各地方刑大及分局偵查隊，由局長統籌指揮，統整運作，全面掃蕩黑道幫派、地方惡勢，針對較猖狂、囂張的幫派，大力掃蕩、壓制氣焰，也會針對對不法分子圍事或投資經營行業處所強力掃蕩，結合第三方警政，徹底溯源刨根。

    高市警察局長林炎田表示，針對風紀案件將主動介入，不容許任何違法犯紀情事發生；掃黑方面，檢肅治平目標到案共75件，查獲成員460人，相較去年同期增加26件、147人，未來會持續掃蕩，嚴防不法人士利用年前從事非法活動，讓高雄市民安心過好年。

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