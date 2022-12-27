您累了嗎？運將載妙齡女到目的地 行李還沒拿下就開走

盧女行李箱被小黃載走，她無奈求助警方。（警方提供）

2022/12/27 13:41

〔記者許國楨／台中報導〕您累了嗎？台中市郭姓排班運將前天在火車站搭載盧姓妙齡女子，抵達目的地後完全忘了後車廂還有對方行李便疾駛離去，盧女當場超傻眼只得再返回火車站，逐一向排班運將詢問未果求助警方時，郭男突然抱著行李現身，原來他剛才回到火車站排班，直到另有乘客要搭車才發現這只行李箱，也驚覺盧女剛剛要找的就是自己，趕緊物歸原主也頻向盧女致歉。

台中市第三分局立德派出所員警鄭裕憲、何誠晉當天近中午獲報，台中火車站有民眾行李箱遺失需協助，盧女表示，約莫1小時前搭乘火車抵達台中後，便至計程車載客區搭車，然到了目的地後計程車司機似乎忘記後車廂還有行李，她才將錢包放進隨身背包內，一抬頭便見到車子已經離去。

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盧女說，不是本地人，在台中沒有交通工具，也沒有記下車號習慣，因為不知如何是好，便又返回火車站計程車載客區，看看會不會遇到稍早那位司機，也向在場排班運將們詢問是否有人拾獲行李箱卻一無所獲，只好求助警方，巧合的是，員警還在瞭解經過時，突見68歲郭姓運將抱著一個行李箱靠近。

員警指著行李箱問：「是這個嗎？」盧女和行李箱就這樣奇蹟似重逢，原來郭姓運將在盧女下車後隨即回到火車站排班，因為沒有再載客，也完全遺忘後車廂裡還遺留乘客行李，直到有旅客要乘車，放置行李時發現後車廂有個陌生行李箱，才恍然大悟原來盧女要找的司機就是自己，趕緊將行李箱送還，更不好意思地頻頻致歉。

警方提醒民眾，搭乘計程車或大眾運輸時，可以隨手記錄下車牌號碼並告訴家人，不但可以預防意外的發生，還能在丟東西時提供給警方協助聯繫，簡單的一個舉動卻能有大大功效。

正當警方了解原委時，運將抱著盧女行李箱送還，結束一場烏龍。（警方提供）

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