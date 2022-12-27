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    首頁　>　社會

    向警方恫稱機場放炸彈、買汽油燒雜草 男子被判刑

    男子涉嫌向警方恫稱要去機場放炸彈，甚至買汽油點燃燒草，嚴重影響飛安，被高雄高分院依公共危險罪和違反民用航空法，分別判處7月和易科刑3月，並於執行完畢後監護1年。圖為小港機場。（資料照）

    男子涉嫌向警方恫稱要去機場放炸彈，甚至買汽油點燃燒草，嚴重影響飛安，被高雄高分院依公共危險罪和違反民用航空法，分別判處7月和易科刑3月，並於執行完畢後監護1年。圖為小港機場。（資料照）

    2022/12/27 07:37

    〔記者鮑建信／高雄報導〕罹患情感型思覺失調症男子阿維（化名），不滿機場外圍雜草叢生，涉嫌向警方恫稱若無人處理，就要去機場放炸彈，甚至買汽油點燃燒草，嚴重影響飛安，被高雄高分院依公共危險罪和違反民用航空法，分別判處7月和易科刑3月，並於執行完畢後監護1年。

    判決書指出，被告阿維因不滿高雄小港機場外圍雜草叢生無人處理，乃於2020年10月16日上午10點多，以行動電話撥打110報案，指「機場圍牆旁雜草若無人處理，就要去機場放置炸彈」等語。

    不久，阿維發現雜草未處理，乾脆自己騎機車前往加油站購買170元約7公升汽油，返回高雄市小港區飛機路住處，涉嫌將汽油潑灑在機場圍牆旁草皮及圍牆上，再以打火機點燃焚燒，嚴重影響飛航安全。

    當天上午11點多，小港分局據報循線調查，前往阿維住處逮捕歸案，移送高雄地檢署偵辦並起訴。

    一、二審開庭調查後，依公共危險罪和違反民用航空法，分別判處被告有期徒刑7月和3月，後者如易科罰金以1000元折算1日，並在執行完畢後監護1年並於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護1年。

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