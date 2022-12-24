自製「撒旦之母」警所引爆 男右手腕截肢判決出爐

於姓男子帶著從網路自製俗稱的「撒旦之母」爆裂物到新工派出所求助，不料與父親通話過程情緒激動，不慎引爆，右手掌當場炸裂。（記者廖雪茹翻攝）

2022/12/24 12:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣於姓男子帶著從網路自製俗稱的「撒旦之母」爆裂物，到新工派出所求助，不料與父親通話過程情緒激動，不慎引爆爆裂物，右手掌當場炸裂，經檢察官提起公訴；法官審查後認為，於男行徑危害公共安全甚鉅，但坦承犯行，且右手腕截肢已付出慘痛代價，依違反未經許可製造爆裂物罪、妨害公務執行罪判處7年6個月有期徒刑。

這起案件發生於今年7月6日深夜11點多，警方調查，於男想要探望3歲幼女，但電話聯繫父親未果，心情不佳，竟然帶著自製爆裂物，徒步到新工派出所請求警方代為聯繫父親；沒想到，於男在通話過程，情緒相當激動，不慎誤觸爆裂物開關引爆，當場一聲轟然巨響，將自己的右手掌炸裂受傷，就醫後因失血過多右手腕截肢，所幸值班員警沒有受到波及！

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判決指出，於男今年5月下旬從網路資訊，習得製作具有殺傷力的三過氧化三丙酮爆裂物（TATP爆裂物，俗稱撒旦之母）方法後，7月6日晚間9點多，在配偶住處使用其向五金百貨、化工行購買的原料、材料，製造具有殺傷力的TATP爆裂物，當晚即攜帶到新工派出所求助。

判決說，於男向值班台員警表示持有「撒旦之母」，並在所內不斷把玩爆裂物，希望員警可以協助聯繫其父親，員警為安撫於男情緒，遂以值班台電話代撥；於男與其父親通話時，稱：「我跟你講，我現在拿著TATP未爆彈，直接來派出所打電話，我敢拿來我也不怕這15年，你懂這個意思嗎？」「我就給他們兩個選擇，要嘛是擊斃我，要嘛是我引爆。」並指著在場員警說：「穿防爆衣沒有用啦，這擋不住阿。」等話，情緒越講越激動，遂不慎引爆爆裂物。

「撒旦之母」爆炸當場導致於男右手掌當場炸裂，警所值班台電腦銀幕、鍵盤、桌面玻璃、LED燈罩、公務電話、偵訊室上方玻璃等都因受到衝擊而遭炸燬，所幸員警無人受傷，全案移送新竹地檢署偵辦。

判決指出，於男攜帶TATP爆裂物到新工派出所，員警要求於男放下或交出爆裂物都遭拒絕，且繼續把玩爆裂物，顯有妨害公務的脅迫行為，且不符合自首要件。於男無視政府嚴格管制爆裂物的政策，僅因與配偶及其親屬發生爭執，即漠視法律禁令，任意製造具有殺傷力的TATP爆裂物，並帶到警所脅迫執勤員警，對公眾安全危害甚鉅。

不過，於男犯後坦承犯行，且因爆炸造成右手腕截肢，已付出慘痛代價，兼衡於男曾經診斷患有持續性憂鬱症、失眠症等，個人以及經濟與家庭情況等，依未經許可製造爆裂物罪，處有期徒刑7年2月，併科罰金15萬元；又攜帶危險物品妨害公務執行罪，處有期徒刑7月。應執行有期徒刑7年6月，可上訴。

法官判處於姓男子7年6個月有期徒刑。（記者廖雪茹翻攝）

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