聖誕節夜驚魂 2男爭風吃醋1人遭砍血濺汽車

呂男預藏西瓜刀。（記者許倬勛翻攝）

2022/12/26 14:40

〔記者許倬勛／桃園報導〕聖誕節夜晚驚傳街頭喋血！昨晚7點半，30歲吳姓男子不滿20歲呂男頻私下與23歲傅姓女子接觸，2人談判破裂，自覺受辱的呂男拿出預藏西瓜刀威嚇，吳男也找來朱姓友人助陣壯膽，詎料朱「公親變事主」，呂、朱扭打過程中被西瓜刀劃傷，企圖砍人的呂雙手都掛彩，鄰居通報警方到場，眾人一哄而散；警方初步了解雙方因感情糾紛相約談判，將涉及鬥毆的呂、朱2人依傷害罪嫌函送桃園地方檢察署。

八德警方指出，吳男懷疑女友移情別戀而醋勁大發，放話要給對方難看，25日晚間7點許找來傅女、呂男、朱姓友人在八德介壽路一段住處談判，吳不斷冷嘲熱諷、嗆呂「想當小王不要臉」，一句話點燃呂男怒火、衝上前要揍人，一旁的朱男衝上前阻擋，2人一路從屋內打到屋外，呂男手持西瓜刀威嚇，呂、朱2人你追我跑，從介壽路一段一路追逐到距離200多公尺的金門街，情節猶如香港電影「古惑仔」，驚擾周圍鄰里。

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呂男向警方供稱並非想要砍殺人，持刀只為防身和恫嚇，沒想到在扭打、搶奪西瓜刀的過程中，意外在自己右前臂留下近10公分的刀傷；助陣的朱男也大呼倒楣，沒料想到對方竟預藏刀械。據悉，2人追逐將近10分鐘，聽聞鄰居高呼報警時，朱男立刻停下動作、轉身逃跑，只留下力竭的呂男，環顧現場，還有血跡噴濺至停放在路邊的車輛，相當悚人。

警消獲報後趕抵現場，消防人員先替呂男處理傷口，朱男則自行就醫，25日晚上即通知2人到案說明，當晚依傷害罪函送桃園地方檢察署。

停放在一旁的車輛也被飛濺的血花波及。（記者許倬勛翻攝）

呂、朱2人一路從屋內扭打到路上，留下點點血跡。（記者許倬勛翻攝）

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