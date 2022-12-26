為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    聖誕節夜驚魂 2男爭風吃醋1人遭砍血濺汽車

    呂男預藏西瓜刀。（記者許倬勛翻攝）

    呂男預藏西瓜刀。（記者許倬勛翻攝）

    2022/12/26 14:40

    〔記者許倬勛／桃園報導〕聖誕節夜晚驚傳街頭喋血！昨晚7點半，30歲吳姓男子不滿20歲呂男頻私下與23歲傅姓女子接觸，2人談判破裂，自覺受辱的呂男拿出預藏西瓜刀威嚇，吳男也找來朱姓友人助陣壯膽，詎料朱「公親變事主」，呂、朱扭打過程中被西瓜刀劃傷，企圖砍人的呂雙手都掛彩，鄰居通報警方到場，眾人一哄而散；警方初步了解雙方因感情糾紛相約談判，將涉及鬥毆的呂、朱2人依傷害罪嫌函送桃園地方檢察署。

    八德警方指出，吳男懷疑女友移情別戀而醋勁大發，放話要給對方難看，25日晚間7點許找來傅女、呂男、朱姓友人在八德介壽路一段住處談判，吳不斷冷嘲熱諷、嗆呂「想當小王不要臉」，一句話點燃呂男怒火、衝上前要揍人，一旁的朱男衝上前阻擋，2人一路從屋內打到屋外，呂男手持西瓜刀威嚇，呂、朱2人你追我跑，從介壽路一段一路追逐到距離200多公尺的金門街，情節猶如香港電影「古惑仔」，驚擾周圍鄰里。

    呂男向警方供稱並非想要砍殺人，持刀只為防身和恫嚇，沒想到在扭打、搶奪西瓜刀的過程中，意外在自己右前臂留下近10公分的刀傷；助陣的朱男也大呼倒楣，沒料想到對方竟預藏刀械。據悉，2人追逐將近10分鐘，聽聞鄰居高呼報警時，朱男立刻停下動作、轉身逃跑，只留下力竭的呂男，環顧現場，還有血跡噴濺至停放在路邊的車輛，相當悚人。

    警消獲報後趕抵現場，消防人員先替呂男處理傷口，朱男則自行就醫，25日晚上即通知2人到案說明，當晚依傷害罪函送桃園地方檢察署。

    停放在一旁的車輛也被飛濺的血花波及。（記者許倬勛翻攝）

    停放在一旁的車輛也被飛濺的血花波及。（記者許倬勛翻攝）

    呂、朱2人一路從屋內扭打到路上，留下點點血跡。（記者許倬勛翻攝）

    呂、朱2人一路從屋內扭打到路上，留下點點血跡。（記者許倬勛翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑財務糾紛男子吃碗粿被砍腳筋 凶嫌3小時後落網
    2022/11/28 13:10

    疑財務糾紛男子吃碗粿被砍腳筋 凶嫌3小時後落網
    鄰居持刀劈頭割頸10多刀 被害人：他邊砍邊喊「神經病殺人不會判死」
    2022/11/24 18:56

    鄰居持刀劈頭割頸10多刀 被害人：他邊砍邊喊「神經病殺人不會判死」

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    疑債務抖音嗆聲惹殺機！2男互砍掛彩送醫 多名黑衣人衝醫院尋仇
    2022/11/16 22:08

    疑債務抖音嗆聲惹殺機！2男互砍掛彩送醫 多名黑衣人衝醫院尋仇
    疑職場霸凌 便當店離職員工砍殺現職員工 傷重送醫
    2022/10/24 09:33

    疑職場霸凌 便當店離職員工砍殺現職員工 傷重送醫
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播