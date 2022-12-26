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    台中傳公車司機辱罵長輩行動緩慢還毆人 交通局︰將調查

    台中傳出一位公車司機辱罵長輩上車行動緩慢，一名香港女子出言制止反遭毆打；交通局表示，將進行調查，絕不寬貸。示意圖，非當事公車。（翻攝交通局網站）

    台中傳出一位公車司機辱罵長輩上車行動緩慢，一名香港女子出言制止反遭毆打；交通局表示，將進行調查，絕不寬貸。示意圖，非當事公車。（翻攝交通局網站）

    2022/12/26 09:41

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市傳出在22日有公車司機打人;一位網友在臉書粉絲專頁爆料，有一名公車司機辱罵行動緩慢的年長乘客，一名香港女子看不下去，指責司機不應辱罵老人，竟遭司機開車推撞及毆打，她到醫院驗傷及到派出所備案，該名司機及客運業者到派出所調，向她道歉並以6千元和解，但事後覺得為自己無知感到悲哀；中市交通局表示，將進行調查，絕不寬貸。

    交通局指出，此案為22日上午台中客運290路駕駛員執勤時疑有不當舉止，交通局已要求台中客運調閱事發班次的影帶，以釐清事發過程，駕駛員如確實有言詞不當或出手打人行為，交通局絕不寬貸，將依照乘車補助契約最高可處分台中客運3萬元，並納入公車評鑑扣點，此將影響後續業者虧損補貼額度。

    一名網友在「爆料公社」轉發一名住在台中的香港籍女子的貼文，香港女子指出，她於22日搭乘公車時，有一位長輩因為行動較緩慢，稍微耽誤了司機開車時間，長者還沒坐下來，司機就大罵，指責長輩不該搭公車，害他誤點，還要長輩若行動不便就該坐計程車，或者是家人接送。

    香港女子看不下去，要司機閉嘴，表示「你從阿北上車罵到下車，一直說這些讓老人家難堪的話到底有什麼用？」

    沒想到司機竟在老先生要下車的車站僅20公尺距離，拒絕開車，並用很大的聲音講電話，還欺騙乘客稱說汽車壞掉，並要求乘客全部下車。

    女子表示，她扶著老先生過馬路，回頭一看，發現司機企圖開車離開，她即站到公車前說，質疑司機不是說公車壞掉，「我和你在這裡等公司的人來。」

    不料司機將車往前駛，直至撞到她都沒有停下來，將她推後一段小距離後，司機直接下車，對她毆打，把她推跌幾次，她後來哭著到醫院驗傷、到派出所備案，司機和公司代表到派出所提出調解，司機又是下跪又是鞠躬，讓她心軟了，以新台幣6000元和解，區區6000元讓她放棄對司機的法律追究，也連帶放棄向公司爭取賠償，她為自己的無知感到可悲。

    對此，台中市交通局指出，雖然當事人已與司機初步達成和解，若後續民眾有提出需求，市府也將提供相關行政協助，維護乘客必要權益。交通局並表示，大眾運輸服務品質不容忽視，將持續督導並要求客運業者提升服務品質，並不定期稽查，以維護乘客乘車安全與權益。

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