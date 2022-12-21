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    首頁　>　社會

    當街朝正妹潑糞灌頂 「潑屎哥」判賠20萬確定

    21歲邱姓女子前年9月19日深夜在台北市信義區威秀影城中庭，遭黑衣口罩男以整桶糞水淋下。（本報合成）

    21歲邱姓女子前年9月19日深夜在台北市信義區威秀影城中庭，遭黑衣口罩男以整桶糞水淋下。（本報合成）

    2022/12/21 17:16

    〔記者楊國文／台北報導〕21歲輔仁大學正妹邱女前年9月深夜，在台北市信義威秀廣場，遭大四的20歲男子柯敬憲當街潑狗大便和廚餘，並將屎桶整個倒蓋在邱女頭上，「潑屎哥」柯男被逮後，被依刑法強暴公然侮辱罪判刑3月定讞，邱女提起刑事附帶民事求償，台北地院判柯男應賠償20萬元，上訴後，高等法院今判決上訴駁回，柯應賠償20萬元確定。

    2020年9月19日晚間10時許，邱女坐在人來人往的北市信義威秀廣場石椅上，突遭黑衣男手持裝有大便、廚餘等穢物的屎桶潑灑頭部，民眾將現場影片上傳臉書「爆料公社」，驚悚畫面迅即熱議，社會對此「潑屎哥」惡劣的侮辱人行徑均大加撻伐，對被害人邱女的遭遇給予同情。

    邱女事後在臉書發文指出：「好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸」、「洗了五次頭髮，到現在還有味道」。

    警方循監視器找到是「潑屎哥」柯男，柯男到案坦承犯行，稱因在夜店搭訕邱女被拒絕，雙方共同朋友透露邱女曾在臉書嘲笑他矮，他尋思潑糞報復，依邱女的臉書打卡行蹤，前往潑糞。

    刑事方面，台北地院依公然侮辱罪、強制罪判柯男3月徒刑，可易科罰金9萬元；高等法院變更罪名為強暴公然侮辱罪，刑期則維持3月徒刑定讞。

    民事求償方面，北院認為柯男事先謀劃以惡劣手法公然侮辱邱女，使邱女在公眾前處於極不堪的窘境，心理受創不輕，應負賠償之責，考量邱女從事網路販售洗髮精、沐浴乳，柯男是大四學生，有打工收入，判他應賠償20萬元精神慰撫金。上訴後，高院今判決駁回上訴確定。

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