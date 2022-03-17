當街朝女子潑糞灌頂 信義區「潑屎哥」判賠20萬

21歲邱姓女子前年9月19日深夜在台北市信義區威秀影城中庭，遭黑衣口罩男以整桶糞水淋下。（本報合成）

2022/03/17 18:28

〔記者張文川／台北報導〕21歲邱姓女子前年9月19日深夜，在台北市信義威秀廣場，遭20歲男子柯敬憲當街潑屎，並將屎桶整個倒蓋在邱女頭上；「潑屎哥」柯男被逮後，刑事去年底已被法院依強暴公然侮辱罪判刑3月定讞，邱女附帶民事求償，台北地院今判柯男應賠償20萬元。可上訴。

2020年9月19日晚間10時許，邱女坐威秀廣場石椅上，突遭黑衣男手持裝有糞便穢物的水桶潑灑頭部，民眾將現場影片上傳臉書「爆料公社」，驚悚畫面迅即熱議。邱女事後在臉書發文指出：「好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸」、「洗了五次頭髮，到現在還有味道」。

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警方循監視器找到是21歲柯男所為，柯男到案坦承犯行，稱因在夜店搭訕邱女被拒絕，雙方共同朋友透露邱女曾在臉書嘲笑他矮，他尋思潑糞報復，依邱女的臉書打卡行蹤，前往潑糞。

刑事一審台北地院依公然侮辱罪、強制罪判柯男3月徒刑，二審高院變更罪名為強暴公然侮辱罪，刑期維持3月定讞。

民事求償方面，北院今認為柯男事先謀劃以惡劣手法公然侮辱邱女，使邱女在公眾前處於極不堪的窘境，心理受創不輕，應負賠償之責；考量邱女從事網路販售洗髮精、沐浴乳，柯男是大四學生，有打工收入，判應賠償20萬元精神慰撫金。

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