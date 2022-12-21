為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    5分局28所聯合執勤 雲警：因應新法上路非裁撤

    因應新法上路，雲林縣警察局有5個分局28所辦理聯合執勤，其中斗南分局有11所最多。（記者黃淑莉攝）

    因應新法上路，雲林縣警察局有5個分局28所辦理聯合執勤，其中斗南分局有11所最多。（記者黃淑莉攝）

    2022/12/21 13:26

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應公務員服務法修正，加上部分偏遠地區警力不足，雲林縣警察局有5個分局28個分駐、派出所將從明年1月1日起辦理合署辦公聯合執勤，縣警局強調，是人力整併，原來派出所不會裁撤，白天仍有人員值班受理報案及為民服務。

    雲林傳出有許多偏遠地區的派出所、分駐所整併，有民眾擔心派出所會裁撤，雲林縣警察局表示，整併是為配合公務員服務法修正，即公務人員每日服勤時數不得超過12小時、每月超勤不得超過60小時、輪班制每班次應有至少連續11小時的休息時間。

    縣警局指出，由於部分派出所人力較少，以現有人力無法因應，因此辦理合署辦公聯合執勤規劃，雲林有6個分局65個分駐、派出所，斗六分局警力夠沒有變動，其他5個分局都有調整。

    目前初步規劃如下，斗南分局有斗南所與新崙所，四維所與建國所，大埤所與怡美所，古坑所與永光所，華山所與草嶺所、樟湖所。

    虎尾分局有褒忠所與龍岩所；西螺分局有永定所與油車所，埤源所與吳厝所；台西分局有林厝所、三崙所、飛沙所；北港分局有北辰所與好收所，水林所與土厝所、宏仁所，口湖所與金湖所、下崙所。

    縣警局表示，整併後原人力較少所白天有員警值班，受理辦案及為民服務，晚上也會有所長、副所長值夜，民眾打電話都有人接聽，且所有勤務不受影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「天馬行空」係金A！飛行員回報「避開在飛獨角獸」同事一看照片笑翻
    2022/05/25 12:31

    「天馬行空」係金A！飛行員回報「避開在飛獨角獸」同事一看照片笑翻
    髪廊員工遭施暴警酸「不耐操」大安分局：嚴懲言行失當員警
    2022/04/30 22:33

    髪廊員工遭施暴警酸「不耐操」大安分局：嚴懲言行失當員警

    直播驚見女神現身 這款「發光霜」爆紅
    高雄港工人落海 疑遭船隻螺旋槳割傷亡
    2022/04/22 21:45

    高雄港工人落海 疑遭船隻螺旋槳割傷亡
    先包給他！ 警察買便當被「自己人」插隊 神暖結局網讚翻
    2021/03/08 23:52

    先包給他！ 警察買便當被「自己人」插隊 神暖結局網讚翻

    蹲不下、站不直的關節退化能回春？
    員警執勤昏迷與死神拔河19天不治 警政署長南下致哀
    2020/02/22 16:14

    員警執勤昏迷與死神拔河19天不治 警政署長南下致哀
    愛情與麵包難兼顧？男友機上下跪求婚 卻害空姐被開除
    2018/09/12 16:49

    愛情與麵包難兼顧？男友機上下跪求婚 卻害空姐被開除
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播