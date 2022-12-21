5分局28所聯合執勤 雲警：因應新法上路非裁撤

因應新法上路，雲林縣警察局有5個分局28所辦理聯合執勤，其中斗南分局有11所最多。（記者黃淑莉攝）

2022/12/21 13:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應公務員服務法修正，加上部分偏遠地區警力不足，雲林縣警察局有5個分局28個分駐、派出所將從明年1月1日起辦理合署辦公聯合執勤，縣警局強調，是人力整併，原來派出所不會裁撤，白天仍有人員值班受理報案及為民服務。

雲林傳出有許多偏遠地區的派出所、分駐所整併，有民眾擔心派出所會裁撤，雲林縣警察局表示，整併是為配合公務員服務法修正，即公務人員每日服勤時數不得超過12小時、每月超勤不得超過60小時、輪班制每班次應有至少連續11小時的休息時間。

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縣警局指出，由於部分派出所人力較少，以現有人力無法因應，因此辦理合署辦公聯合執勤規劃，雲林有6個分局65個分駐、派出所，斗六分局警力夠沒有變動，其他5個分局都有調整。

目前初步規劃如下，斗南分局有斗南所與新崙所，四維所與建國所，大埤所與怡美所，古坑所與永光所，華山所與草嶺所、樟湖所。

虎尾分局有褒忠所與龍岩所；西螺分局有永定所與油車所，埤源所與吳厝所；台西分局有林厝所、三崙所、飛沙所；北港分局有北辰所與好收所，水林所與土厝所、宏仁所，口湖所與金湖所、下崙所。

縣警局表示，整併後原人力較少所白天有員警值班，受理辦案及為民服務，晚上也會有所長、副所長值夜，民眾打電話都有人接聽，且所有勤務不受影響。

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