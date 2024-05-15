拜託神明也沒用！酒駕男酒測前先祈福還是過不了關

洪姓男子在酒測前要求向神明祈福，但祈禱後酒測仍超標。（民眾提供）

2024/05/15 12:38

〔記者王捷／台南報導〕不是什麼事情拜託神明都有用！14日晚上洪姓男子喝酒騎車被攔查，在酒測前還先要求警員讓他先向神明祈福，但最終酒測值仍達0.36毫克超標，且洪男身上還被查到有毒品，訊後警方將他依公共危險、毒品罪逮捕移送法辦。

40多歲的洪男昨天晚上6點多下班去買檳榔，結果在檳榔攤遇到朋友，兩人邊聊邊喝了一罐啤酒才回家，後來又因為邊騎車邊用手機，被台南市警二分局民權派出所警員陳科志攔下盤查，警員聞到洪男身上的酒味，要求他酒測。

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洪男在現場與警員起爭執，他自稱自己沒有喝酒，但警員聞到他身上有酒味，而且有危險駕駛的行為，騎車也不穩，憑藉這些積極證據，堅持要洪男酒測，在爭辯許久後，洪男才答應要吹酒測器，但他要求先向神明祈福，為了通過酒測，雙手合抱對酒測器喃喃自語，不過在酒測後仍超標。

洪男後來被帶回派出所調查，在警方進行安全檢查時，警員又發現洪男口袋內的菸盒中藏有0.26公克的安非他命，雖然洪男聲稱不曉得毒品是誰的，但尿液檢測顯示毒品反應，讓警方多辦他一條毒品罪。

市警二分局表示，今年截至目前為止已取締226件酒後駕車案件，在嚴格執法與宣導下，比去年同期減少107件交通事故與傷亡，呼籲民眾不要酒駕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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