砰砰！鼠輩橫行雞舍 雞農改造空氣槍滅鼠結果慘了......

謝姓雞農雞舍電線跟雞蛋常遭老鼠破壞，竟憤而持改造空氣槍滅鼠，此舉已違反非法製造非制式空氣槍罪，判處有期徒刑1年8月，但念其動機單純，得緩刑4年。示意圖。（資料照）

2024/05/31 06:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣謝姓雞農家中雞舍常有鼠輩出沒，造成電線設備跟雞蛋被毀，謝男多次驅鼠無效，竟想出用槍枝滅鼠，於是上網購買空氣槍，並動手改裝加裝彈簧墊片，增加殺傷力，惟謝男使用槍枝聲音驚醒附近民眾，嚇得報警。法官審理認為，謝男擁槍只為驅趕老鼠，動機單純，依犯非法製造非制式空氣槍罪，判處有期徒刑1年8月，併科罰金3萬元，得緩刑4年，另需支付公庫5萬元。

判決書指出，謝男（31歲）為驅趕雞舍老鼠，去年6月網購一把不具殺傷力的空氣槍和一盒鋼瓶，並在空氣槍加裝彈簧墊片，製造出一把可發射子彈具殺傷力的空氣槍，同年11月，警方獲報，在其雞舍搜出1支空氣槍、1盒鋼瓶及1桶鋼珠彈，警方將該把空氣槍對活豬作射擊測試，結果竟射入豬隻皮肉層，足具殺傷力。

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謝男坦承犯行，辯稱持有空氣槍是為了驅趕雞舍內的老鼠，防止老鼠咬壞雞舍內的雞蛋和電線設備，並提供畜牧場登記證書、雞舍等照片，希望法官能給他一次改過自新的機會，對此檢察官也請法官對他從輕量刑

法官審理，認為謝男持槍動機單純，並非出於危害社會不法目的，也無證據顯示他持空氣槍另作非法用途或曾用空氣槍對人犯罪，念其一時失慮，犯後深表悔悟，依犯非法製造非制式空氣槍罪，判處1年8月徒刑，併科罰金3萬元，緩刑4年，應提供60小時義務勞務及支付公庫5萬元。

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