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首頁　>　社會

12年逃稅2億 惠心婦幼集團支付6804萬緩起訴

2024/05/31 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕惠心婦幼集團實際負責人陳擇銘醫師，涉嫌夥同副院長陳姿伶、醫師吳家華、陳志忠，再找三名受僱醫師以「假合夥」方式逃稅；新北地檢署查出，陳擇銘等七名醫師、行政副院長黃輝潤及會計共九人，從二○一一年至二○二二年，收入約六億四六九三萬餘元，逃漏稅近兩億餘元，考量九人認罪且已補稅一億五千多萬元，依違反洗錢防制法等罪予以緩起訴，但命九人必須支付共六八○四萬餘元的緩起訴處分金。

惠心婦幼診所昨天回應說，以往財稅均委託專業人員代為申報，誤觸稅務法規深感抱歉，已坦認錯誤並儘速補正稅款，感謝司法給予自新。

陳擇銘曾任台大醫學院婦產科副教授、台北縣（改制前）立三重醫院院長，他在一九九八年於三重區創辦診所，涉嫌從二○一一年起，要求會計將屬於診所大宗收入的每日自費款，存入親友的帳戶，其餘費用存入診所的銀行帳戶，並夥同陳姿伶等三名合夥人，找其他受僱醫師虛增合夥人數，分散聯合執行業務所得，以適用較低課稅級距的累進稅率，減少綜合所得稅。檢方裁定九人必須支付共六八○四萬餘元的緩起訴處分金，以陳擇銘的四三五三萬餘元最高。

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