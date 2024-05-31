苗縣議員家銀樓遭搶 4嫌台中落網

2024/05/31 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員曾美露自家經營的銀樓，廿九日晚遭搶六十三枚總重九兩多的金戒指，損失約九十萬元，警方於昨天凌晨十二點許在國道三號台中清水服務區逮捕涉案四名嫌犯，查扣金戒四十四枚（約六兩餘）、變賣金戒後贓款廿一萬餘元等贓證物。全案依搶奪等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

曾美露經營的銀樓位於公館鄉市中心，廿九日晚間七點多一名男子上門，曾美露出面招呼，對方佯裝選購金戒指，再趁曾查看當天金價計算價錢時，竟涉嫌將整盤金戒指端走、衝出店門，搭上一輛接應的白色BMW轎車逃逸。

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警方獲報到場，清查銀樓遭搶六十三枚總重九兩多的金戒指，損失約九十萬元，警方循線於昨天凌晨十二點許，在國道三號台中清水服務區停車場，將已換乘白色賓士轎車的四嫌逮捕。

警方調查，犯嫌為卅二歲張姓、卅一歲楊姓、卅一歲劉姓及廿四歲李姓等四名男子。張、楊兩人共乘白色BMW轎車，先在台十三線苗栗段竊取他車車牌懸掛後，驅車前往銀樓；張男佯稱購買金飾，趁店家不及防備搶奪六十三枚金戒，由楊男駕駛白色BMW轎車接應逃逸。

楊、張兩人先至銅鑼與劉、李兩男會合，將白色BMW轎車留置，四人共乘另一輛白色賓士轎車逃往台中。

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