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台中民間救護車闖紅燈釀3傷 駕駛宣稱正趕赴醫院載病患

救護車闖紅燈，兩名機車女騎士煞車不及而撞上，包含救護車內護理師與女騎士，共3人受傷。（記者張瑞楨翻攝）

救護車闖紅燈，兩名機車女騎士煞車不及而撞上，包含救護車內護理師與女騎士，共3人受傷。（記者張瑞楨翻攝）

2024/05/15 12:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一輛由謝姓男子駕駛的民間救護車，昨天（14日）晚間載著護理師到醫院載病患，當時車內尚無傷患，他在台中市自由路闖紅燈，與兩名機車女騎士相撞，其中1女傷勢嚴重，1女輕傷，救護車內的護理師也輕傷，中市警局今天調查，包含謝男等3人，都沒有酒駕，謝男則宣稱當時有閃警示燈等措施，他是執行勤務中，警方調查肇事責任中。

中市警局一分局調查，上述救護車昨天晚間約9時，於台中市中區自由路（台中地方法院旁）闖紅燈，當時騎機車的邱女、李女，煞車不及與救護車相撞，36歲騎士邱女傷勢比較嚴重，骨折且當場意識昏迷，目前仍治療中，20歲李女輕傷，救護車上的護理師也輕傷，3人全都送醫。

警方調查，救護車駕駛是36歲的謝男，他與兩名受傷女騎士，都沒有酒駕，謝男強調當時救護車內雖無病患，但他與護理師是要趕赴醫院，執行患者載運的任務。

至於兩名女騎士是否違反「道路交通安全規則」，聽聞執行緊急任務車輛的警號時，應立即避讓的規定，以及謝男是否符合「緊急醫療救護法」，所規範的執行緊急救護勤務等規定，警方仍調查中。

救護車闖紅燈，兩名機車女騎士煞車不及而撞上。（記者張瑞楨翻攝）

救護車闖紅燈，兩名機車女騎士煞車不及而撞上。（記者張瑞楨翻攝）

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