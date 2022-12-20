平復威權時期司法、行政不法 即起刊登公報滌除污名

法務部開始平復威權時期的司法與行政不法。（記者吳政峰攝）

2022/12/20 19:07

〔記者吳政峰／台北報導〕促進轉型正義委員會5月底解散，把平復威權時期不法的重責大任交給法務部，法務部除了擴大平復司法不法，還把行政不法納入平復範圍，19日召開第一次審查會，即日起，除了滌除政治受難者的污名、塗銷前科，還將刊登公報公告，供社會大眾周知。

促轉會5月底解散後，有關威權統治時期司法不法及行政不法案件的平復工作，交由法務部承接，法務部依據促進轉型正義條例規定，訂定「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法」，並於19日召開「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」第1次委員會議，通過平復曾依「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」予以補償的案件，受難者大多是因觸犯內亂罪、外患罪或戡亂時期檢肅匪諜條例，經判決有罪確定或裁判交付感化教育，或受到治安或軍事機關限制人身自由者。

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法務部辦理平復司法及行政不法案件，分為兩類，第一類是曾依「二二八事件處理及賠償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」、「戒嚴時期人民受損權利回復條例」等規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利的案件，此類案件無須再另行重新調查案件事實，由法務部逐案確認受難者姓名，以及其所受不法裁判、處分或事實行為後，送審查會決議公告宣示予以平復。

另一類則是未曾經過上開三項條例而獲得賠償、補償或回復受損權利的案件，為給予人民就個案平復的機會，由法務部依職權或依申請予以調查後，送請審查會審議確認不法，公告宣示予以平復。

此次審查會第1屆委員計有13位，均具有人權及轉型正義學識與經驗的學者、專家、社會公正人士、律師及政府機關代表。法務部長蔡清祥於審查會成立時，除親自頒贈委員聘書，勉勵及期許借重審查委員的專業素養及豐富學、經歷與寶貴實務經驗，就案件做成中立、客觀、公平、公正的認定外，更期許透過轉型正義，讓社會走向和解與團結，繼續朝向自由、民主、人權的現代化國家邁進。

本次審查會通過的案件，法務部將依審查會決議，把平復名冊刊登於政府公報，後續也將發函相關機關，塗銷這些政治受難者的前科紀錄，以澈底滌除過去國家不法加諸於政治受難者及其家屬的污名，還予清白名譽，讓威權統治時期的不法判決、處分或事實行為，依促進轉型正義條例視為撤銷，以平復受難者所受到的司法及行政不法。

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