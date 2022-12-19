海軍旗津造船廠浮屍案 尚未查出身分關鍵是......

海軍旗津造船廠水域赫見浮屍。（讀者提供）

2022/12/19 11:31

〔記者洪定宏／高雄報導〕本月14日下午6點多，出現在高雄市旗津區海軍第四造船廠水域的男性浮屍，經過4天調查，身分依舊尚未出爐，關鍵在死者身體已腐爛，死亡超過1個月，必須持續拼湊指紋，死者生前可能沒有觸犯重大刑案，所以DNA未建檔，無法迅速比對出身分。

雖然專案小組研判他殺可能性低，但就算今天解剖複驗結果是「生前落水」，仍無法百分之百排除他殺，加上失蹤人口也無符合條件者，所以首要任務是找到親屬，呼籲民眾協助提供資訊。

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據指出，專案小組懷疑他殺可能性低的原因，主要是死者無明顯外傷，雖然雙手用束帶捆綁，但非反綁，且是左手、右手及中間各1條，不是強制捆綁痕跡。

據了解，死者年紀在30歲至50歲，無刺青，沒有特殊的身體特徵，被發現時，穿黑色上衣及黑色短褲，身體揹著後背包，內有1只塑膠夾錬袋，裡頭1張紙條寫「無親人」，特別的是，另有6顆石頭及1個啞鈴，重約30公斤，目的是讓身體沉在海底，但因死後膨脹而浮出海面。

由於發現浮屍的海軍第四造船廠水域旁，經常有工作人員運動，直到14日下午才有人發現，研判從他處流到該水域；造船廠的監視器沒有拍到異樣。

本月14日下午6點多，高雄港務警察總隊一港口中隊接獲通報，指旗津區海軍第四造船廠水域有頭朝下、雙腳朝上的男性浮屍，耗費2個小時打撈上岸，確定沒有身分證件，已是骷顱頭，無法辨識臉部，隔天檢警初驗後，今天解剖複驗。

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