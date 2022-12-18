法務部犯罪預防漫畫短片比賽頒獎 深化校園法治觀念

法務部長蔡清祥（右三）今同時頒發感謝狀給相關學校，感謝學校老師的協助和推廣，達到深化校園法治教育的目的。（記者楊國文攝）

2022/12/18 20:29

〔記者楊國文／台北報導〕為使學生從小養成知法守法的觀念，法務部今年已連續11年舉辦全國學生犯罪預防漫畫及短片徵件活動，並於今（18）日舉行頒獎典禮，由部長蔡清祥親自頒發獎項，公開表揚獲獎師生。

這項名為「炎夏『漫』活，創意說『畫』」111年全國學生犯罪預防漫畫與創意短片徵件活動頒獎典禮，今天在台北市青少年發展處舉行，頒獎典禮邀請南門國小弦樂團擔任開場表演，在悠揚樂曲中揭開序幕。

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今年多達200多所學校的學生投稿，法務部長蔡清祥除頒獎勉勵學生用畫筆和鏡頭關心法律時事的用心外，另也致贈投稿超過15件的學校感謝狀，感謝學校老師的協助和推廣，達到深化法治教育的目的。

法務部指出，今年徵件主題設定為反酒駕、反毒、反賄選、洗錢防制及兒少性剝削五大面向，希望鼓勵學生關心自身權益，對於生活周遭常見的犯罪類型有更深入的認識，避免不慎誤蹈法網，進而預防受害。

此外，鑑於線上遊戲詐騙、出賣或提供個人銀行帳戶等相關詐騙手法，造成被害人損失慘重，影響社會安全甚鉅，此次活動行政院洗錢防制辦公室也特地贊助，藉此呼籲年輕學子關注洗錢防制議題，認識詐騙手法，防範不法。

官員指出，今年度「漫畫類」參賽學生作品方面，在構圖安排、角色特徵、色彩運用等各方面均表現優異；而在「短片類」，繼去年首度試辦創意短片組，向全國高中職學生徵集短片作品，今年則是向全國大學、大專生徵集創意短片，讓犯罪預防觀念不僅向下紮根，也向上延伸到即將轉大人或明年將滿18歲成年之莘莘青年學子。

評審委員表示，短片組影片普遍都能深刻地闡述犯罪預防的理念，劇情鋪陳、運鏡技巧、宣導效果等，都有相當的水準；類型有動畫、有RAP，表現手法相當多元，對於參賽學生們編、導、演的功力也大為驚艷，咸認頗具發展潛力及觀賞價值。

得獎畫作除了將在法務部藝文走廊展出之外，也同步在法務部MORE法狀元—兒童與青少年犯罪預防宣導網站公開，有興趣者，可前往觀賞或上網瀏覽。

法務部長蔡清祥（第二排中）與獲獎學生合照。（記者楊國文翻攝）

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