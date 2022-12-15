遏止黑道參政、痛擊組織犯罪 法務部公布修法6大重點

2022/12/15 21:00

〔記者吳政峰／台北報導〕九合一選舉不少具有黑幫背景者當選，引發議論，法務部為了確保社會安定，決定修正組織犯罪防制條例，讓被判決有罪的黑幫份子無法參政；另新增擴大招募與資助組織犯罪的處罰範圍。法務部今天（15日）指出，本次修法共有6大重點。

法務部說明，組織犯罪具有眾暴寡、強凌弱的特性，危害社會甚大，新興組織犯罪模式更不同於傳統，結合科技犯罪、洗錢犯罪，犯罪活動甚至跨越國界，此類犯罪動輒被害人數眾多、不法利益甚鉅，不僅對國內社會治安造成影響，也恐使我國國際形象受創，部長蔡清祥積極推動修法，盼從法制面治標也治本，一方面加強規範處罰密度，抑制擴張犯罪組織勢力行為，另一方面擴大處罰及增加沒收範圍，以澈底剝奪組織犯罪不法所得，阻絕不法犯罪誘因。

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法務部指出，組織犯罪防制條例完成修法後，對於近來招攬國人至柬埔寨等國家，從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官的亂象，將課以重刑嚴懲，最重可處7年徒刑，得併科2000萬元以下罰金。執法機關也加強國際合作，持續速查嚴辦任何犯罪組織或黑道不法份子國內或跨國犯罪，並將全面掃蕩，從重究責，絕不容許戕害國人的組織或黑道犯罪滋生蔓延。

法務部說，修正案今天經行政院院會審查通過，未來經立法院完成修法後，將能達斷絕組織犯罪的金援、人援，遏止犯罪組織發展或壯大成效，以落實維持社會秩序、保障人民權益目的。

法務部說明，本次修法共有6大重點，第一，刪除「強制工作」相關規定，以符合司法院釋字第812號解釋意旨；第二，增訂意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯招募他人加入犯罪組織罪，刑責為1年以上、7年以下（原本為6月以上、5年以下），且處罰未遂犯。

第三，公務員觸犯招募他人加入或資助犯罪組織，加重處罰；第四，過去只有首領的犯罪所得會被沒收，此次增訂招募他人加入犯罪組織及資助犯罪組織沒收犯罪組織財產的規定，擴大沒收範圍，澈底斷絕不法犯罪誘因；第五，參考毒品危害防制條例第17條第2項規定，修正偵查及「歷次審判」中均自白始得減輕其刑的規定，符合鼓勵自白及使訴訟程序儘速確定的刑事政策。

第六，黑幫份子觸犯組織罪，必須要「判刑」才不得登記為候選人，換言之，若曾有罪但獲得「免刑（過去自動脫離或解散組織者有此優惠）」，仍可參選，導致本次九合一選舉中有不少人具有黑幫背景；本次修法改為只要觸犯組織罪「經判決有罪確定者，即不得登記為公職人員候選人」，遏止黑道參政。

法務部表示，除了修法，為確保社會安定及維護國人生命財產安全，已責令所屬檢調機關秉持「強力瓦解、全面徹查、溯源斷根、除惡務盡」原則，嚴辦重懲組織犯罪犯行。

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