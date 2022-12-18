保險業務員挪客戶資金投資虧損 判人壽公司、業務員賠償73萬

保險女業務員挪用女客戶資金投資發生虧損，高等法院判決人壽保險公司和女業務員應連帶賠償女客戶損失。（記者楊國文攝）

2022/12/18 10:31

〔記者楊國文／台北報導〕新光人壽保險葉姓女業務員涉私自挪用女客戶欲投資基金的100萬元，並按月給付女客戶4千元利息，以為天衣無縫，沒想到葉女投資失利，無法按月支付女客戶，全案因而曝光；高等法院認定新光人壽保險和葉女有僱傭關係，有連帶賠償責任，扣除女客戶已按月領取的利息共26萬4千元，判新光人壽和葉女應連帶賠償女客戶73萬6千元確定。

鍾姓女子主張，新光人壽保險業務員葉女替她辦理投保相關事宜將近10年之久，葉女於2015年6月11日遊說她購買新台幣100萬元的新光基金，並稱每個月有4千元的利息。

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鍾女說，因信任葉女是新光人壽的保險業務員，對只說法深信不疑，因此先轉帳100萬元至丈夫的帳戶，再開立支票2張共100萬元給葉女。

剛開始，鍾女每月均有收到匯款人是新光人壽給付的4千元，不過，自2021年3月起即未再收到，她因此在110年7月向新光人壽查詢後，才知道葉女並未替她購買100萬元的基金或投資型保單。她找到葉女詢問後，葉女承認私下挪用購買華南基金，並表示願還她102萬元。

鍾女認為，葉女是新光人壽的職員，具有僱傭關係，並替其推銷保險商品，因此依據民法第184條第1項、第188條第1項規定，葉女與新光人壽應連帶給付她102萬元。一審判葉女和新光人壽應連帶給付100萬元，新光人壽不服，上訴高等法院。

高等法院審理認為，葉女以新光人壽名義向鍾女兜售新光基金，訛稱每月有4千元的收益，鍾女誤信為真，因此交付100萬元欲購買該基金，但是葉女實際上並未替鍾女購買該基金，並私自挪用，確有詐欺取財的侵權行為。

高院審酌葉女之前按月匯給鍾女4千元的利息，總計共26萬4千元，因此鍾女實際上遭受損害金額為73萬6千元，因此，改判新光人壽、葉女應連帶賠償73萬6千元，全案確定。

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