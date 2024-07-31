陳宥丞稱柯文哲圖利說是「慷全民之慨」 網傻眼：中文程度有夠差！

陳宥丞31日宣稱，柯文哲所稱的圖利是「圖全民之利、慷全民之慨」。（中午來開匯節目提供、資料照；本報合成）

2024/07/31 21:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近期捲入京華城、台智光、北士科三大案爭議，針對京華城案被外界質疑圖利廠商，柯文哲昨天（30日）上網路節目接受專訪時脫口稱「對啦圖利，（但）哪個地方不合法？」引發外界熱議。民眾黨台北市議員陳宥丞今天（31日）跳出來幫緩頰，稱柯文哲的意思是「圖全民之利、慷全民之慨」，結果反遭網友酸「硬拗就算了，中文程度還極差」！

柯文哲本週二接受網路節目《中午來開匯》專訪時談到京華城案，稱該案到現在為止，沒有人查到金流或是反咬是誰指示，從都發局官員到局長，每個人都敢跟議員對答說合法、依法行政。若京華城要辦的話，「你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」

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柯文哲的發言曝光後引發譁然，民眾黨發言人吳怡萱事後急澄清，聲稱柯文哲指的是合法範圍協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利。陳宥丞今天也幫忙緩頰，表示「主席的話確實講得太快，造成外界誤解」，柯文哲所稱「圖利」是政府本來就要圖全民之利、慷全民之慨，整個案子完全沒有不法之處。

針對陳宥丞的辯護，Threads上有不少網友替其用詞釋義，直言「慷他人之慨」的意思是「利用他人的財物，為自己做人情」，若照陳宥丞的說法，等於是幫柯文哲承認「利用人民的財物替自己做京華城的人情」，紛紛狠酸「這算認罪了吧？」、「硬拗就算了，中文程度還極差」、「民眾黨不只法盲，國文程度也有夠差，還是這位議員知道什麼內幕所以只好這樣告訴我們？」、「講這話的人，中文程度是不是低到連『慷全民之概』的意思都不知道？還是……凹不過來了？」、「民眾黨新政治，新解釋」。

另外有鄉民在PTT發文調侃，「說實在的，阿伯的意思是『要讓廠商有利潤，不可能不讓他們賺錢』，至於是不是犯法，交給法官去判定。連我一個柯黑都知道阿伯其實想表達這個，結果看看民眾黨說什麼？『如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利』、『圖利是圖全民之利、慷全民之慨』，這根本扭曲了阿伯的原意，其實就阿伯的意思好好解釋就好阿，連我柯黑都知道了，民眾黨到底在幹嘛？」

鄉民們嘲諷「民眾黨內部是不是很多人想看阿北摔下台阿？」、「全黨上失智列車，車門焊死的結果」、「真的是不學無術到連母語都不會用」、「硬拗全民看了就噁心，這黨只能一直說謊」、「某種測驗而已，通過的才是真小草」。

依照教育部重編國語辭典修訂本查詢，慷他人之慨，釋義為：利用他人的財物，為自己做人情。（擷自教育部重編國語辭典修訂本網頁）

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