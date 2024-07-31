太扯了！知名臭臭鍋醬料包擠出「小強」 彰化衛生局緊急稽查

有民眾透過外送平台訂購知名臭臭鍋店的海鮮鍋，打開醬包竟然擠出一隻完整的蟑螂，當場嚇到「快吐了」。（民眾提供）

2024/07/31 21:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕有民眾透過外送平台訂購知名臭臭鍋店的海鮮鍋，餐點抵達後打開醬包，竟然擠出一隻完整的蟑螂，當場嚇到直說「快吐了」，由於該臭臭鍋總店在彰化員林，彰化縣衛生局今（31日）前往該店跟醬包廠稽查，以釐清製程是否有違規不良，若有違反《食品安全衛生管理法》，將予以開罰。

「太扯了，下班點個餐，擠個豆瓣醬能擠出蟑螂太猛了，沒有下次了」，台中一名民眾昨晚下班後，透過外送平台點了一家知名臭臭鍋店的海鮮豆腐小火鍋，將附贈的豆瓣醬打開擠出，竟然出現一隻完整的大蟑螂，嚇得趕快打給店家反映，結果店員回覆「醬料包是工廠代工，不要用就好了，鍋物沒問題，可以吃」，但他只覺「都快吐了」，已經沒有食慾，只好將此事貼文臉書，請大家注意。

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雖然是發地點在台中，但醬料包由位在彰化員林的總店供應，事件爆發後引起彰化衛生局注意，今日上午前往總店跟醬料包代工廠稽查。

彰化縣衛生局食品衛生科表示，目前還在釐清醬料包生產過程，若確定是製作過程中發生問題，將勒令業者暫停販賣該批號產品，另依食品良好衛生規範準則規定，食品業者應實施有效防病媒措施，並要落實環境定期清消及製程衛生管理，違反規定者，可依食品安全衛生管理法令其限期改善，若未改善，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

對此醬料包代工廠表示，醬料包採機械化生產，醬料到填充都是一條龍式生產，不會有人工接觸，都是到灌好成為醬包，員工才會接觸裝箱而且醬料包的出孔比指甲還小，不知道為什麼會發生這樣的事情。目前廠區先停工進行全面性消毒。

臭臭鍋總店人員表示，公司全力配合衛生局的調查，並會做好善後，目前會暫時停止進貨該製造廠商的醬料包。

彰化衛生局表示，由於民眾已把問題醬料包丟棄，已無實證比對，建議民眾若發現食品有衛生問題，應把問題食品留下，以利後續採證調查。

台中有民眾訂購知名臭臭鍋店的海鮮鍋，打開醬包竟然擠出一隻蟑螂，直呼太扯了，嚇得不敢再光顧。（民眾提供）

彰化縣衛生局今前往醬包廠稽查，醬料包採機械化生產。（彰化衛生局提供）

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