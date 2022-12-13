情郎是渣男！自稱醫生畫虎爛 「婚」頭輕熟女被詐近500萬

台中市張姓男子在交友網站認識一名楊姓輕熟女，誆稱是雙專科醫生以結婚為前提取信對方，後續以多個理由誆騙楊女，陸續借款竟高達493萬元，全案二審仍依詐欺取財罪判張3年6月。（資料照）

2022/12/13 23:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子在交友網站認識一名楊姓輕熟女，誆稱是雙專科醫生以結婚為前提取信對方，後續以想開診所、新藥研究失敗要賠償等理由誆騙楊女，陸續借款竟高達493萬元，楊女事後驚覺情郎竟是渣男氣的提告詐欺，全案二審仍依詐欺取財罪判張3年6月。

針對該案一審時，張男坦認行使詐術犯案，但辯稱詐騙所得都已花用殆盡，僅償還楊女7萬元，楊女不願意和解，全案依法判刑3年6月，張男認刑度太重上訴二審後，仍未賠償楊女損失，二審因駁回張男上訴，仍維持一審原判。

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判決指出，張男曾涉竊盜案遭判刑10月，2016年間出獄後仍不思悔改，前年在交友網站自我介紹職業是醫生，引起楊女注意瀏覽張男個人資料後聊天，張以偽造醫藥大學學士學位證書，透過通訊軟體取信楊女，再佯稱是具有外科、耳鼻喉科資格的雙專科醫生，還兼任學校教職、國家考試出題委員、達文西手術認證醫師等不實經歷。

張男見楊女已上鉤，開始以兩人交往要以結婚為前提，共創美好未來為由畫大餅，先是以想要自己開診所，學長要退休，有一批醫療器材欲低價出售，騙楊女掏錢，接著以學長告他業務侵占，新藥研究計畫失敗、要賠償1萬歐元，否則醫師執照會被吊銷等理由，陸續向楊女借錢。

楊女信以為真，為了解決情郎張男困境，不惜到當舖典當鑽戒、項鍊換現金，前後陸續匯款總計493萬餘元到張男帳戶內，楊女後來才發現張男根本不是醫生，所有的借款理由都是編造的，氣得提告，全案依詐欺取財罪起訴。

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