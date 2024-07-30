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高雄三民區民宅火警 女屋主躲廁所無生命跡象送醫搶救中

高雄公寓火警，警方於現身進行管制。（民眾提供）

高雄公寓火警，警方於現身進行管制。（民眾提供）

2024/07/30 23:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區建武路1棟公寓4樓，今（30）日晚上9點多發生火警，由於起火點屋內堆滿雜物，消防人員到場約30分鐘將火勢撲滅，但卻一直未發現獨居的林姓女屋主（68歲），直到晚上近10點多才在廁所內找到人，但已失去生命跡象，緊急將人送往高醫搶救中。

據了解，林姓女屋主獨居在公寓4樓，但不明原因屋內堆滿雜物，今晚其住家內突然冒出火煙，民眾發現趕緊通報警消，火勢約30分鐘撲滅，但一直不見林婦身影，由於屋內堆滿雜物，消防人員不敢大易仔細搜尋，最後在屋內廁所發現林婦疑似為躲火災跑進廁所內躲藏，因吸入過多濃煙，被發現時已失去生命跡象，送醫搶救中，詳細起火原因仍待釐清。

警消指出，接獲火災情事後，消防局出動8車17人前往搶救，警方亦前往現場協助交管，現場由消防人員到場破門並將火勢撲滅，經消防隊入屋查看，發現林姓女屋主躲至廁所內，無燒燙傷情形，已無生命跡象，救護人員搶救中。

經消防隊初步判定，起火原因疑似屋主使用瓦斯爐烹煮東西起火悶燒，無人為縱火之情形，起火原因待火調科調查。

高雄公寓火警，屋內堆滿雜物，女屋主被發現昏倒在廁所內失去生命跡象。（民眾提供）

高雄公寓火警，屋內堆滿雜物，女屋主被發現昏倒在廁所內失去生命跡象。（民眾提供）

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