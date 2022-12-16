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    菸蒂釀災？南投廢輪胎堆成山 大火延燒2公頃濃煙竄天

    南投市嶺興路附近，下午一處廢輪胎堆置處冒出大火，火勢延燒2公頃，濃煙竄天，消防局出動控制火勢，是否涉及蓄意焚燒，檢警將進一步調查。（記者劉濱銓翻攝）

    南投市嶺興路附近，下午一處廢輪胎堆置處冒出大火，火勢延燒2公頃，濃煙竄天，消防局出動控制火勢，是否涉及蓄意焚燒，檢警將進一步調查。（記者劉濱銓翻攝）

    2022/12/16 20:45

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市嶺興路附近今下午2時許，一處有如小山的廢輪胎堆置處突然冒出大火，火勢一發不可收拾，延燒面積達2公頃，現場冒出濃濃黑煙與臭味，南投消防局緊急出動，傍晚6點控制火勢，警方到場查獲行為人黃姓男子，其宣稱丟菸蒂延燒雜草才釀大火，惟火場範圍太大，警方將待火調報告出爐，追查是否蓄意縱火。

    消防隊表示，火場範圍約2公頃，現場廢輪胎堆置約1樓高，有如一座小山，面積約2個籃球場大，其餘延燒範圍大多是荔枝園與雜草，目前只剩殘火處理，後續將進行火調協助釐清原因。

    環保局表示，當地廢棄輪胎堆置應有一段時間，加上附近也有民宅，大火產生濃煙與臭味，將衝擊居民生活環境，現也派員監控空氣品質狀況。

    目前堆置原因仍不明，依空氣污染防制法，最重可處500萬元罰鍰，至於是否涉嫌違法堆置與蓄意焚燒，將由警方調查，若屬實可以刑法論處。

    警方指出，火災發生後轄區警力到場時，現場僅有1名60多歲黃姓男子，其宣稱因丟菸蒂燒到雜草，才引發輪胎竄火，惟現場燃燒範圍過大，是否因菸蒂釀災，還待火場調查報告出爐，才能進一步追查，若涉嫌蓄意縱火，非法去化廢輪胎，檢方也會詳細查明。

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